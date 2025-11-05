Skindred zapowiadają nowy album "You Got This”. Możecie posłuchać singla o tym samym tytule

Nadchodzące wydawnictwo będzie dziewiątym albumem zespołu i ukaże się 17 kwietnia 2026 roku nakładem Earache Records. “You Got This” już teraz określany jest jako klasyczny Skindred, który zawiera potężne riffy Mikeya Demusa, agresywny, rozpędzony rytm perkusisty Aryi Goggina oraz charakterystyczny, ekspresyjny wokal Benjiego Webbe.

Zapowiedź nowego albumu i singiel Skindred

Inspiracja do napisania utworu pojawiła się, gdy Benji, będący miłośnikiem siłowni, zobaczył mężczyznę zmagającego się z rehabilitacją po udarze. Trener motywował go słowami “You got this”. Jak wspomina Benji: