Skindred zapowiadają nowy album "You Got This”. Możecie posłuchać singla o tym samym tytule

Walijscy pionierzy ragga metalu Skindred, ogłosili swój nowy album “You Got This”, a wraz z zapowiedzią zaprezentowali singiel, któremu towarzyszy efektowny teledysk.
Nadchodzące wydawnictwo będzie dziewiątym albumem zespołu i ukaże się 17 kwietnia 2026 roku nakładem Earache Records. “You Got This” już teraz określany jest jako klasyczny Skindred, który zawiera potężne riffy Mikeya Demusa, agresywny, rozpędzony rytm perkusisty Aryi Goggina oraz charakterystyczny, ekspresyjny wokal Benjiego Webbe.
Zapowiedź nowego albumu i singiel Skindred
Inspiracja do napisania utworu pojawiła się, gdy Benji, będący miłośnikiem siłowni, zobaczył mężczyznę zmagającego się z rehabilitacją po udarze. Trener motywował go słowami “You got this”. Jak wspomina Benji:
Widziałem ten wysiłek i ból, ale w tamtym momencie wiedziałem, że on da radę. To bardzo podnoszący na duchu przekaz, który może dotyczyć wielu sytuacji, powrotu do zdrowia, nauki, życiowych zakrętów. Dla mnie najważniejsze jest tworzenie muzyki, która pomaga ludziom, którzy przechodzą trudne chwile. Po to jestem na tym świecie.
Na albumie “You Got This” Benji i pozostali członkowie kontynuują drogę wyznaczoną przez przełomowy album “Smile” z 2023 roku. Płyta ta trafiła na 2 miejsce oficjalnej listy sprzedaży w Wielkiej Brytanii, a zespół zdobył nagrody MOBO za “Best Alternative Music Act” oraz Heavy Music Award za “Best UK Act”. Po sukcesie płyty Skindred zagrali największy koncert w karierze na Wembley Arena oraz występowali na największych festiwalach, zdobywając kolejne rzesze fanów.
Na nowym materiale znajdą się wszystkie elementy, które od lat definiują styl grupy. Produkcją albumu zajął się Jay Ruston, znany ze współpracy zarówno z twórcami muzyki rockowej oraz metalowej, jak i popowymi artystami. Skindred celuje w jeszcze większe sceny. Benji marzy o występach na Coachelli lub Glastonbury. Mikey zwraca uwagę, że sukces Wembley był możliwy przede wszystkim dzięki oddaniu fanów:
Zakładając zespół, nie myślisz, że pewnego dnia zagrasz jako headliner w Wembley. To fani sprawili, że to się wydarzyło. Ale wciąż jest mnóstwo ludzi, którzy o nas nie słyszeli. Nasza walka się jeszcze nie skończyła.
