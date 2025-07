Skate od EA pójdzie własną drogą. Po tym względem będzie inne niż wcześniejsze części i Tony Hawk's Pro Skater 3+4

Electronic Arts i Full Circle ujawnili kolejną porcję informacji na temat swojej nadchodzącej, darmowej gry o deskorolce — Skate (zapisywane często jako skate.). Na blogu The Grind poinformowano, że kolejna odsłona serii koncentruje się na mieście San Vansterdam, prezentując nowe dzielnice oraz najciekawsze miejscówki do jazdy. Największym zaskoczeniem jest jednak potwierdzenie: gra nie będzie zawierać tradycyjnego trybu fabularnego znanego z poprzednich odsłon serii.

Skate – bardziej doświadczenie otwartego świata, niż rozwijanie kariery

W sekcji Q&A deweloperzy odpowiedzieli na pytanie o kampanię fabularną. Choć Skate zawierać będzie pewien wątek narracyjny, to nie będzie on klasyczną historią o drodze na szczyt zawodowego skateboardingu, jak miało to miejsce wcześniej. W oficjalnym wpisie czytamy: