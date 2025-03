Skate jeszcze nie zadebiutowało, a już ma mikrotransakcje. EA dodało wirtualną walutę do wersji alfa nadchodzącej gry

W wiadomości skierowanej do testerów, do której dotarł wspomniany wyżej serwis, przekazano, że w grze pojawiła się wirtualna waluta o nazwie San Van Buck. Za jej pomocą gracze mają możliwość nabywania różnorodnych przedmiotów o charakterze kosmetycznym. Twórcy wyjaśniają, że wprowadzenie tej opcji na etapie zamkniętej alfy ma na celu zapewnienie, iż gracze będą mieli „pozytywne doświadczenia podczas dokonywania zakupów w sklepie Skate” w przyszłości.

Z uwagi na trwające testy alfa, postępy graczy mogą ulec zresetowaniu, a przed oficjalnym wejściem gry we wczesny dostęp nastąpi wyczyszczenie kont. Jednakże, jak zapewniają twórcy, wszelkie środki wydane na zakup San Van Bucks, a co za tym idzie, na przedmioty kosmetyczne, zostaną przeliczone z powrotem na wirtualną walutę i będą ponownie dostępne dla graczy po premierze w Early Access. Warunkiem do odzyskania zakupionych środków jest korzystanie z tego samego konta EA zarówno podczas testów, jak i we wczesnym dostępie.

Skate ma zadebiutować w 2025 roku. Gra zostanie udostępniona w modelu free-to-play na komputerach osobistych oraz konsolach i urządzeniach mobilnych.