Skasowany Prey 2 wycieka. Długi gameplay z anulowanej gry science fiction, w której mieliśmy wcielić się w łowcę nagród

W 2006 roku studio Human Head Studios, we współpracy z 2K Games, wprowadziło na rynek strzelankę science-fiction Prey, która szybko zdobyła uznanie graczy i stała się jedną z pierwszych gier, w jakie wielu fanów zagrywało się na konsoli Xbox 360. Krótko po premierze zapowiedziano kontynuację, Prey 2, jednak projekt ten nigdy nie ujrzał światła dziennego. Teraz, dzięki niedawno opublikowanym materiałom wideo, fani mogą zobaczyć, czym mogła być ta niezrealizowana gra, która miała szansę zrewolucjonizować serię.

Prey 2 – do sieci trafiły filmy z rozgrywki ze skasowanej gry

Ponad dekadę po anulowaniu Prey 2 przez wydawcę Bethesda Softworks w 2014 roku, były deweloper Human Head Studios, David Halsted, obecnie pracujący jako główny architekt w ZeniMax Online Studios, udostępnił na YouTube pięć filmów prezentujących fragmenty anulowanego projektu. Wśród nich znajduje się dziesięciominutowa demonstracja rozgrywki, prototypowe sekwencje oraz scenki przerywnikowe, które rzucają światło na ambitną wizję gry, która nigdy nie trafiła do graczy.