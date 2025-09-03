Skasowany Prey 2 wycieka. Długi gameplay z anulowanej gry science fiction, w której mieliśmy wcielić się w łowcę nagród

Human Head Studios pracowało nad nowym Preyem, zanim markę przejęło Arkane.
W 2006 roku studio Human Head Studios, we współpracy z 2K Games, wprowadziło na rynek strzelankę science-fiction Prey, która szybko zdobyła uznanie graczy i stała się jedną z pierwszych gier, w jakie wielu fanów zagrywało się na konsoli Xbox 360. Krótko po premierze zapowiedziano kontynuację, Prey 2, jednak projekt ten nigdy nie ujrzał światła dziennego. Teraz, dzięki niedawno opublikowanym materiałom wideo, fani mogą zobaczyć, czym mogła być ta niezrealizowana gra, która miała szansę zrewolucjonizować serię.
Prey 2 – do sieci trafiły filmy z rozgrywki ze skasowanej gry
Ponad dekadę po anulowaniu Prey 2 przez wydawcę Bethesda Softworks w 2014 roku, były deweloper Human Head Studios, David Halsted, obecnie pracujący jako główny architekt w ZeniMax Online Studios, udostępnił na YouTube pięć filmów prezentujących fragmenty anulowanego projektu. Wśród nich znajduje się dziesięciominutowa demonstracja rozgrywki, prototypowe sekwencje oraz scenki przerywnikowe, które rzucają światło na ambitną wizję gry, która nigdy nie trafiła do graczy.
To była gra, w którą wierzyliśmy, ale nigdy nie osiągnęła poziomu, którego oczekiwaliśmy. Nie widzieliśmy dla niej drogi do sukcesu, gdybyśmy ją ukończyli. Nie spełniała naszych standardów jakości, więc podjęliśmy decyzję o jej anulowaniu. To nie była łatwa decyzja, ale nie zaskoczy wielu osób, skoro od dawna o niej nie mówiliśmy – tłumaczył Pete Hines, ówczesny przedstawiciel Bethesdy, obecnie znajdujący się na emeryturze.
Pierwotna wizja Prey 2 miała odbiegać od tego, co ostatecznie otrzymali gracze w reboocie serii z 2017 roku, stworzonym przez Arkane Studios. Zamiast survival horroru osadzonego w realiach science-fiction, z elementami tajemnicy i zaskakującymi zwrotami akcji, kontynuacja z 2006 roku miała być grą o otwartym świecie, w której gracz wcielałby się w kosmicznego łowcę nagród. W odróżnieniu od rebootu, który oferował eksplorację podzielonej na sekcje stacji kosmicznej, Prey 2 obiecywało rozległe, dynamiczne środowisko.
GramTV przedstawia:
Filmy udostępnione przez Halsteda ukazują, jak bardzo różniła się pierwotna koncepcja od tego, co ostatecznie trafiło do graczy w 2017 roku. Choć reboot Prey zdobył uznanie za swoją atmosferę i narrację, wielu fanów oryginalnej gry z 2006 roku wciąż żałuje, że nie dane im było doświadczyć ambitnej wizji Prey 2. Materiały wideo, choć pochodzące z prototypu, zdradzają potencjał, jaki drzemał w projekcie, i podsycają nostalgię za niezrealizowaną produkcją.
