Skasowane po pięciu sezonach science fiction byo z każdą odsłoną coraz lepsze. Twórca tej zapomnianej perełki dał nam później Fallout

Pięć sezonów, świetna obsada i historia, która dziś brzmi bardziej аktualnie niż kiedykolwiek.

Przenieśmy się kilkanaście lat wstecz. Na początku lat 2010 CBS kojarzyło się głównie z bezpiecznymi hitami – proceduralami i sitcomami. Jednak w pewnym momencie stacja postanowiła spróbować czegoś ambitniejszego. Tak narodził się serial Impersonalni – produkcja, która po latach uznawana jest za jeden z najbardziej niedocenionych seriali science fiction swojej dekady. Impersonalni – jeden z najbardziej niedocenionych seriali science ficiton Serial zadebiutował w 2011 roku i szybko zdobył ogromną popularność, przyciągając nawet kilkanaście milionów widzów tygodniowo. Za jego stworzenie odpowiada Jonathan Nolan, brat Christopher Nolan, który później pracował m.in. przy Westworld, a dziś znany jest szerszej publice głównie z pracy przy adaptacji Fallout dla Amazon. Produkcja doczekała się pięciu sezonów i mimo spadków oglądalności w końcowej fazie nadal utrzymywała solidne wyniki.

Fabuła skupia się na genialnym programiście, który tworzy system przewidujący akty przemocy na podstawie analizy danych. Ponieważ rząd ignoruje część zagrożeń, bohater postanawia działać na własną rękę, współpracując z byłym agentem. To punkt wyjścia do historii łączącej akcję, kryminał i science fiction, ale z czasem serial zaczyna poruszać znacznie poważniejsze tematy.

Największą siłą Imopersonalnych okazało się to, jak bardzo wyprzedzał swoje czasy. Serial podejmował kwestie inwigilacji, sztucznej inteligencji czy nadużyć technologii – zanim stały się one codziennym tematem debat. Dziś, w erze powszechnego zbierania danych i rozwoju AI, wiele z jego wątków brzmi wręcz proroczo. Nie bez znaczenia była też obsada. Jim Caviezel (znany z filmu Pasja) i Michael Emerson (znany z serialu Zagubieni) stworzyli jeden z najbardziej charakterystycznych duetów w telewizyjnym sci-fi. To właśnie dzięki nim i dobrze napisanym postaciom serial zyskiwał z sezonu na sezon, rozwijając się w pełnoprawną, spójną opowieść. Niestety, mimo swojej jakości, Impersonalni nie doczekali się takiej popularności jak inne produkcje z tamtego okresu. Co gorsza, polskim widzom nie jest dane łatwo nadrobić zaległości – serial nie jest obecnie dostępny na żadnej platformie streamingowej w Polsce.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










