Zaloguj się lub Zarejestruj

Gotowi na lipcowy Trading Post w World of Warcraft? Nadciągają nowe rakiety, wierzchowce i zwierzaki

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/02 17:20
0
0

World of Warcraft zaoferuje sporo mountów i zwierzaków w nadchodzącym lipcowym Trading Post.

Rozpoczął się lipiec, a wraz z nim do World of Warcraft trafiła nowa oferta Trading Post, która przynosi graczom kolejną porcję kosmetycznych przedmiotów do zdobycia za walutę Trader’s Tender. Tym razem motywem przewodnim są fajerwerki, rakiety, iskry oraz letnia stylistyka z dominującym niebieskim kolorem. Nie zabrakło jednak również propozycji dla fanów mroczniejszych motywów.

World of Warcraft
World of Warcraft

Lipcowy Trading Post w World of Warcraft

Jedną z największych atrakcji lipcowej oferty jest powrót dwóch zwierzaków, które wcześniej były przecenione. Teraz po raz pierwszy można je zdobyć za pośrednictwem Trading Post. Mowa o Chillbot 9000 oraz Thrillbot 9000, z których każdy kosztuje 250 Trader’s Tender. Miłośnicy kolekcjonowania wierzchowców również mają powody do zadowolenia. W sklepie pojawił się Blackwater X-TREME Firework Rocket, dostępny za 700 Trader’s Tender, natomiast miesięczną nagrodą bonusową został Bilgewater X-TREME. Oba wierzchowce nawiązują do motywu fajerwerków i rakiet, pozwalając podróżować po Azeroth w wyjątkowo efektownym stylu.

GramTV przedstawia:

Lipcowa oferta obejmuje także liczne transmogryfikacje broni inspirowane pokazami pirotechnicznymi. Wśród nich znalazły się między innymi Rosy Extravaganza Sparkwheel oraz Rocketmace. Gracze mogą również zdobyć nowe elementy pancerzy utrzymane głównie w letniej, festiwalowej stylistyce. Nie zabrakło również zawartości dla osób preferujących bardziej mroczny wygląd swoich postaci. Do Trading Post trafił wierzchowiec Wailing Banshee’s Charger, a także zestawy transmogryfikacji Wailing Banshee, które pozwolą nadać bohaterom znacznie bardziej ponury charakter.

Źródło:https://www.mmorpg.com/news/world-of-warcraft-trading-post-is-celebrating-with-undermine-rockets-new-pets-and-darker-options-2000138412

Tagi:

News
Blizzard
RPG
World of Warcraft
MMORPG
fantasy
WoW
MMO
przedmioty
przedmioty kosmetyczne
World of Warcraft: Midnight
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112