Gotowi na lipcowy Trading Post w World of Warcraft? Nadciągają nowe rakiety, wierzchowce i zwierzaki

Rozpoczął się lipiec, a wraz z nim do World of Warcraft trafiła nowa oferta Trading Post, która przynosi graczom kolejną porcję kosmetycznych przedmiotów do zdobycia za walutę Trader’s Tender. Tym razem motywem przewodnim są fajerwerki, rakiety, iskry oraz letnia stylistyka z dominującym niebieskim kolorem. Nie zabrakło jednak również propozycji dla fanów mroczniejszych motywów.

Lipcowy Trading Post w World of Warcraft

Jedną z największych atrakcji lipcowej oferty jest powrót dwóch zwierzaków, które wcześniej były przecenione. Teraz po raz pierwszy można je zdobyć za pośrednictwem Trading Post. Mowa o Chillbot 9000 oraz Thrillbot 9000, z których każdy kosztuje 250 Trader’s Tender. Miłośnicy kolekcjonowania wierzchowców również mają powody do zadowolenia. W sklepie pojawił się Blackwater X-TREME Firework Rocket, dostępny za 700 Trader’s Tender, natomiast miesięczną nagrodą bonusową został Bilgewater X-TREME. Oba wierzchowce nawiązują do motywu fajerwerków i rakiet, pozwalając podróżować po Azeroth w wyjątkowo efektownym stylu.