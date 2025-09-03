Skąd w Borderlands wziął się charakterystyczny styl graficzny? Twórcy opowiadają

Do premiery Borderlands 4 pozostało tylko dziesięć dni, w związku z tym twórcy gry chętnie udzielają wywiadów i dzielą się kolejnymi ciekawostkami. Po ujawnieniu listy trofeów i osiągnięć, Gearbox zdradził, jak narodził się charakterystyczny, komiksowy styl graficzny serii.

W rozmowie z GameInformer prezes Gearbox Randy Pitchford opowiedział o trudnych decyzjach artystycznych, jakie studio musiało podjąć podczas pracy nad pierwszą częścią gry. Początkowo zespół próbował różnych estetyk – od realistycznych po mocno przerysowane – ale żaden nie pasował do atmosfery i rozgrywki Borderlands. Przełom nastąpił, gdy grafik Scott Kester w wolnym czasie tworzył szkice w stylu graffiti, które później przerodziły się w pełnoprawne modele postaci i dały początek unikalnej oprawie.

Choć projekt powstał w kluczowym momencie, gdy gra zbliżała się do wersji alfa, Pitchford zgodził się dać zespołowi zaledwie dwa tygodnie na eksperyment. Jak sam wspomina:

