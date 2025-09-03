Zaloguj się lub Zarejestruj

Skąd w Borderlands wziął się charakterystyczny styl graficzny? Twórcy opowiadają

Jakub Piwoński
2025/09/03 09:30
To jeden z głównych wyróżników tej serii.

Do premiery Borderlands 4 pozostało tylko dziesięć dni, w związku z tym twórcy gry chętnie udzielają wywiadów i dzielą się kolejnymi ciekawostkami. Po ujawnieniu listy trofeów i osiągnięć, Gearbox zdradził, jak narodził się charakterystyczny, komiksowy styl graficzny serii.

Borderlands 3
Borderlands 3

Skąd w Borderlands charakterystyczny styl graficzny? Twórcy opowiadają

W rozmowie z GameInformer prezes Gearbox Randy Pitchford opowiedział o trudnych decyzjach artystycznych, jakie studio musiało podjąć podczas pracy nad pierwszą częścią gry. Początkowo zespół próbował różnych estetyk – od realistycznych po mocno przerysowane – ale żaden nie pasował do atmosfery i rozgrywki Borderlands. Przełom nastąpił, gdy grafik Scott Kester w wolnym czasie tworzył szkice w stylu graffiti, które później przerodziły się w pełnoprawne modele postaci i dały początek unikalnej oprawie.

Choć projekt powstał w kluczowym momencie, gdy gra zbliżała się do wersji alfa, Pitchford zgodził się dać zespołowi zaledwie dwa tygodnie na eksperyment. Jak sam wspomina:

Gdy tylko zobaczyłem nowy styl graficzny, pomyślałem: jest cholernie dobry; jest dobry. Czułem, że to właściwe, a wszystko, co wcześniej wydawało się błędne, nagle nabrało sensu.

Decyzja oznaczała konieczność przebudowania większości poziomów i postaci, ale finalnie nadała grze tożsamość, która uczyniła Borderlands jednym z najbardziej rozpoznawalnych shooterów looterów na rynku. Najnowsza odsłona serii, wyczekiwany Borderlands 4 zadebiutuje 13 września 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Źródło:https://insider-gaming.com/borderlands-devs-reveal-how-the-iconic-art-style-was-created/

Tagi:

News
Take-Two
2K Games
Gearbox Software
Borderlands
styl graficzny
Borderlands 4
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

