Skąd w Borderlands wziął się charakterystyczny styl graficzny? Twórcy opowiadają

Do premiery Borderlands 4 pozostało tylko dziesięć dni, w związku z tym twórcy gry chętnie udzielają wywiadów i dzielą się kolejnymi ciekawostkami. Po ujawnieniu listy trofeów i osiągnięć, Gearbox zdradził, jak narodził się charakterystyczny, komiksowy styl graficzny serii.
Skąd w Borderlands charakterystyczny styl graficzny? Twórcy opowiadają
W rozmowie z GameInformer prezes Gearbox Randy Pitchford opowiedział o trudnych decyzjach artystycznych, jakie studio musiało podjąć podczas pracy nad pierwszą częścią gry. Początkowo zespół próbował różnych estetyk – od realistycznych po mocno przerysowane – ale żaden nie pasował do atmosfery i rozgrywki Borderlands. Przełom nastąpił, gdy grafik Scott Kester w wolnym czasie tworzył szkice w stylu graffiti, które później przerodziły się w pełnoprawne modele postaci i dały początek unikalnej oprawie.
Choć projekt powstał w kluczowym momencie, gdy gra zbliżała się do wersji alfa, Pitchford zgodził się dać zespołowi zaledwie dwa tygodnie na eksperyment. Jak sam wspomina:
Gdy tylko zobaczyłem nowy styl graficzny, pomyślałem: jest cholernie dobry; jest dobry. Czułem, że to właściwe, a wszystko, co wcześniej wydawało się błędne, nagle nabrało sensu.
Decyzja oznaczała konieczność przebudowania większości poziomów i postaci, ale finalnie nadała grze tożsamość, która uczyniła Borderlands jednym z najbardziej rozpoznawalnych shooterów looterów na rynku. Najnowsza odsłona serii, wyczekiwany Borderlands 4 zadebiutuje 13 września 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.
