Dlaczego Rockstar skasował grę Agent? Współzałożyciel studia ujawnił główny powód

Wszystko przez element znany z GTA, bez której ta seria nie mogłaby się obyć.

Współzałożyciel Rockstar Games, Dan Houser, po raz pierwszy odniósł się do przyczyn, dla których ambitny projekt Agent, zapowiedziany jeszcze w czasach PlayStation 3, nigdy nie ujrzał światła dziennego. Według twórcy, problem tkwił nie w technologii, ale w samym pomyśle na połączenie otwartego świata z konwencją dynamicznego thrillera szpiegowskiego. Agent – współzałożyciel Rockstara uważa, że gra szpiegowska nie może rozgrywać się w otwartym świecie Agent został zapowiedziany w 2009 roku jako ekskluzywna produkcja dla PS3. Gra miała przenieść graczy do świata zimnowojennej intrygi, oferując charakterystyczną dla Rockstara swobodę eksploracji. Przez lata projekt pozostawał jednak w cieniu, aż w 2018 roku wydawca Take-Two Interactive, zrezygnował z tego znaku towarowego. Oficjalnie produkcji nigdy nie anulowano, ale od dawna jest już jasne, że prace nad grą zakończyły się definitywnie.

W najnowszym wywiadzie Houser przyznał, że koncepcja szpiegowskiej gry z otwartym światem od początku była trudna do zrealizowania: Filmy szpiegowskie są bardzo dynamiczne. Bohater nieustannie przemieszcza się z miejsca na miejsce, ratuje świat, powstrzymuje zamachy. Tymczasem w grze z otwartym światem przez dużą część czasu gracz po prostu robi to, na co ma ochotę – wyjaśnił Houser.

Według współtwórcy Grand Theft Auto to właśnie ta różnica w strukturze narracyjnej sprawiła, że Agent nie zdołał rozwinąć skrzydeł: W GTA ta swoboda działa, bo wcielasz się w przestępcę, którego nikt nie kontroluje. Próbowaliśmy wprowadzić do Agenta element nacisku ze strony organizacji, która kieruje bohaterem, ale w grze o szpiegu to po prostu nie działa. Szpieg zawsze działa pod presją czasu – dodał Houser. Choć dla wielu graczy Agent pozostaje jedną z największych niezrealizowanych projektów, słowa współzałożyciela Rockstara rzucają nowe światło na kulisy projektu. Houser podkreślił, że nie jest pewien, czy dobra gra szpiegowska w otwartym świecie w ogóle jest możliwa do stworzenia. Sukcesy serii GTA czy Red Dead Redemption opierają się na chwilach swobody i spokoju między intensywnymi misjami, podczas gdy narracja szpiegowska wymaga ciągłego napięcia i pośpiechu. Przykład Hitmana od IO Interactive pokazuje, że nawet najlepsze gry o agentach działają lepiej w ograniczonych, precyzyjnie zaprojektowanych środowiskach, a nie w jednym wielkim, otwartym świecie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.