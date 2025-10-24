„AI nie zmniejszy zatrudnienia, tylko je zwiększy”. Szef Take-Two o sztucznej inteligencji

Strauss Zelnick, dyrektor generalny Take-Two Interactive, firmy kontrolującej między innymi Rockstar Games, wypowiedział się na temat generatywnej sztucznej inteligencji. Niedawno, podczas wystąpienia w The Paley Center for Media, określił AI jako „przyszłość technologii”.

Według szefa Take-Two sztuczna inteligencja nie zabierze miejsc pracy

Mimo że Take-Two dotychczas nie wyrażało tak głośnego poparcia dla sztucznej inteligencji jak niektórzy inni giganci wydawniczy, Zelnick przedstawił zaskakującą prognozę: technologia ta nie tylko nie doprowadzi do redukcji zatrudnienia, lecz przyczyni się do jego wzrostu. Zelnick uzasadnia swoje stanowisko historycznym wpływem technologii na gospodarkę. W jego ocenie sztuczna inteligencja jest „świetną rzeczą” dla wszystkich sektorów przemysłu.