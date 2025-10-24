Zaloguj się lub Zarejestruj

„AI nie zmniejszy zatrudnienia, tylko je zwiększy”. Szef Take-Two o sztucznej inteligencji

Patrycja Pietrowska
2025/10/24 16:30
Sztuczna inteligencja to świetna rzecz. Świetna dla każdej branży”, uważa Strauss Zelnick.

Strauss Zelnick, dyrektor generalny Take-Two Interactive, firmy kontrolującej między innymi Rockstar Games, wypowiedział się na temat generatywnej sztucznej inteligencji. Niedawno, podczas wystąpienia w The Paley Center for Media, określił AI jako „przyszłość technologii”.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Według szefa Take-Two sztuczna inteligencja nie zabierze miejsc pracy

Mimo że Take-Two dotychczas nie wyrażało tak głośnego poparcia dla sztucznej inteligencji jak niektórzy inni giganci wydawniczy, Zelnick przedstawił zaskakującą prognozę: technologia ta nie tylko nie doprowadzi do redukcji zatrudnienia, lecz przyczyni się do jego wzrostu. Zelnick uzasadnia swoje stanowisko historycznym wpływem technologii na gospodarkę. W jego ocenie sztuczna inteligencja jest „świetną rzeczą” dla wszystkich sektorów przemysłu.

[AI] nie zmniejszy zatrudnienia, tylko je zwiększy. Technologia zawsze podnosi produktywność, co z kolei zwiększa PKB, a to z kolei prowadzi do wzrostu zatrudnienia. Wiecie, w 1865 roku aż 65% amerykańskiej siły roboczej pracowało w rolnictwie. I wyzywam was, byście znaleźli kogoś, kto ostatnio powiedział wam: ‘To straszne, nie mogę znaleźć pracy jako rolnik’. Zatrudnienie jest dziś o wiele wyższe.

Sztuczna inteligencja to świetna rzecz. Świetna dla każdej branży. Czy stworzy geniusza? Nie. Czy stworzy hity? Nie. To po prostu zbiór danych, zestaw komputerów i model językowy.

Pomimo swojego entuzjazmu dla AI jako narzędzia biznesowego, Zelnick nie rewiduje swojego stanowiska w kwestii kreatywności i jej wartości. Wcześniejsze wypowiedzi, w których podkreślał, że za sukcesem GTA 6 stoi czysto ludzki „kreatywny geniusz”, pozostają aktualne. Z definicji zestaw danych jest nastawiony na przeszłość, podczas gdy kreatywność patrzy w przyszłość. W takim stopniu, w jakim AI wydaje się być przyszłościowa, jest po prostu modelem predykcyjnym”, wyjaśnia szef Take-Two.

Optymistyczna wizja CEO Take-Two stoi jednak w sprzeczności z wieloma ekspertyzami. Istnieją raporty sugerujące, że AI może spowodować znaczne straty w zatrudnieniu, nie przynosząc jednocześnie znaczącego wzrostu PKB.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 16:36

Ściemniajcie dalej.




