Six Days in Fallujah – kontrowersyjna strzelanka z datą premiery we wczesnym dostępie

Po ponad dwóch latach od wznowienia prac nad grą Six Days in Fallujah – która tak naprawdę powstaje od 2009 roku – wreszcie ujawniono datę premiery produkcji we wczesnym dostępie. Przedstawiciele studia Highwire Games podali konkretny termin oraz ujawnili szczegóły na temat tego, co właściwie będziemy mogli przetestować w ramach Steam Early Access.

Six Days in Fallujah – data premiery we wczesnym dostępie

Tym samym dowiedzieliśmy się, że Six Days in Fallujah zadebiutuje 22 czerwca we wczesnym dostępie na platformie Steam. Zainteresowani będą mogli sprawdzić cztery misje kooperacyjne. Deweloperzy zaznaczyli, iż w przyszłości zamierzają dodawać kolejne misje – w tym także specjalne oraz nocne – a także udostępnić kampanię, boty i elementy modyfikujące rozgrywkę, jak np. warunki pogodowe czy nowi przeciwnicy.

Dokładne plany studia dotyczące rozwoju gry mamy poznać w ciągu najbliższych tygodni. Otrzymaliśmy również potwierdzenie, że pełna wersja gry zadebiutuje jednocześnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.