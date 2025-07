Simucube zaprezentowało nową kierownicę. Valo Evo to flagowe koło z odważnym designem i topową jakością

Jeśli myśleliście o nowej kierownicy do Simracingu to być może spodoba wam się nowa propozycja od Simcube.

Fiński producent sprzętu do symulatorów wyścigowych Simucube, zaprezentował swoją nową flagową kierownicę — Valo Evo. To model, który ma zastąpić dotychczasowego lidera w ofercie marki, czyli Valo GT-23, oferując nową formę i tę samą najwyższą jakość wykonania.

To zestaw, który powinien zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających fanów simracingu. Simucube od lat uchodzi za markę premium w świecie symulatorów wyścigowych. Valo Evo ma wzmocnić tę reputację, oferując nie tylko solidność konstrukcji i najwyższy poziom ergonomii, ale też łatwy dostęp do wszystkich przycisków, co ma kluczowe znaczenie podczas intensywnej jazdy.

Simucube Valo Evo jest już dostępna w oficjalnym europejskim sklepie producenta. Cena zestawu wraz z modułem Simucube Link, wynosi 1026,59 euro, czyli około 4380 złotych. Drogo, ale wielu simracerów uważa, że Simcube oferuje jakość, która usprawiedliwia takie ceny. Wkrótce produkt trafi również do pozostałych regionalnych sklepów.