Silksong przyćmił metroidvanię od Atari. Adventure of Samsara ledwo widoczne na Steamie

Patrycja Pietrowska
2025/09/09 18:00
Atari zaryzykowało premierą w tym samym dniu co Silksong.

Atari podjęło ostatnio dość ryzykowną decyzję. Firma wydała bowiem nową metroidvanię, Adventure of Samsara, w tym samym dniu co niezwykle wyczekiwany Hollow Knight: Silksong. Mimo pozytywnych recenzji gra Atari nie cieszy się dobrą widocznością na rynku.

Adventure of Samsara
Adventure of Samsara

Atari wypuściło Adventure of Samsara w dniu premiery Hollow Knight: Silksong. Ryzykowny ruch

Adventure of Samsara nawiązuje do klasyka z Atari 2600 – gry Adventure. Produkcja, stworzona przez studio Ilex Games i wydana przez Atari, łączy pikselową grafikę z klasyczną rozgrywką, rozbudowanym światem i narracją o śmierci, odrodzeniu i pamięci. Premiera 4 września, w dniu debiutu Hollow Knight: Silksong, mogła okazać się sporym błędem.

Według danych SteamDB Adventure of Samsara osiągnęło zaledwie… 12 jednoczesnych graczy na Steamie od momentu premiery. Szacunkowa liczba nabywców na tej platformie to od 190 do 360. Chociaż gra jest dostępna także na konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One i Nintendo Switch, dane dotyczące sprzedaży na tych platformach nie są jeszcze znane.

Pomimo trudnego startu, Adventure of Samsara zyskało uznanie wśród swoich nielicznych nabywców. Gra ma 15 recenzji na Steamie, wszystkie pozytywne, co daje jej 100% pozytywny wskaźnik. Gracze chwalą doskonałe udźwiękowienie, piękną oprawę wizualną, atmosferę i satysfakcjonującą rozgrywkę.

Opracowana przez brazylijskie studio Ilex Games w efektownym stylu pixel art 2D, Adventure of Samsara łączy w sobie klasyczny model rozgrywki, konsekwentną konstrukcję świata i frapującą, nieoczywistą fabułę opowiadającą o śmierci, odrodzeniu i pamięci. Gracz wciela się w postać o imieniu Solar Champion, dawno zmarłego mieszkańca Plutona, który został wskrzeszony pod działaniem pierwotnych promieni Słońca i obarczony misją reaktywacji tajemniczej, międzywymiarowej fortecy. Champion musi przywrócić zachwianą równowagę w multiwersum.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/atari-launched-its-own-metroidvania-on-the-same-day-as-silksong-but-its-only-hit-12-concurrent-players-on-steam/

News
sprzedaż gier
Atari
sprzedaż
metroidvania
Ryzyko
Hollow Knight: Silksong
Adventure of Samsara
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

