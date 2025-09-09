Silksong przyćmił metroidvanię od Atari. Adventure of Samsara ledwo widoczne na Steamie

Atari podjęło ostatnio dość ryzykowną decyzję. Firma wydała bowiem nową metroidvanię, Adventure of Samsara, w tym samym dniu co niezwykle wyczekiwany Hollow Knight: Silksong. Mimo pozytywnych recenzji gra Atari nie cieszy się dobrą widocznością na rynku.

Atari wypuściło Adventure of Samsara w dniu premiery Hollow Knight: Silksong. Ryzykowny ruch

Adventure of Samsara nawiązuje do klasyka z Atari 2600 – gry Adventure. Produkcja, stworzona przez studio Ilex Games i wydana przez Atari, łączy pikselową grafikę z klasyczną rozgrywką, rozbudowanym światem i narracją o śmierci, odrodzeniu i pamięci. Premiera 4 września, w dniu debiutu Hollow Knight: Silksong, mogła okazać się sporym błędem.

Według danych SteamDB Adventure of Samsara osiągnęło zaledwie… 12 jednoczesnych graczy na Steamie od momentu premiery. Szacunkowa liczba nabywców na tej platformie to od 190 do 360. Chociaż gra jest dostępna także na konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One i Nintendo Switch, dane dotyczące sprzedaży na tych platformach nie są jeszcze znane.