Silent Hill z 1999 roku w Unreal Engine 5 – fan przygotował grywalne demo

Krótka, fanowska wersja kultowej sceny z Silent Hill trafiła do sieci.
Miłośnicy serii Silent Hill dostali właśnie wyjątkową okazję, by zobaczyć, jak kultowa gra mogłaby wyglądać w nowoczesnej technologii. Niezależny twórca Khadyko udostępnił darmowe demo fanowskiego projektu Silent Hill, stworzonego w Unreal Engine 5.
Silent Hill – fanowskie demo w UE5
Udostępniona wersja koncentruje się na jednym z najbardziej pamiętnych momentów pierwszej odsłony serii – zagadce z fortepianem. To krótka, nieliniowa sekwencja, w której nie znajdziemy walki ani przeciwników, ale możemy samodzielnie rozwiązać znane zadanie w odświeżonej oprawie graficznej.
Warto jednak pamiętać, że projekt może wkrótce zniknąć z sieci. Konami w czerwcu 2025 roku oficjalnie ogłosiło, że Bloober Team pracuje nad nowym projektem Silent Hill, który – jak zasugerowały przecieki z oficjalnego profilu serii – ma być pełnoprawnym remakiem pierwszej części.
Demo pozwala zobaczyć, jak mogłaby wyglądać nowa odsłona w silniku Unreal Engine 5. Dla fanów to nie tylko ciekawostka, ale i przedsmak tego, co przygotowuje polskie studio.
