Silent Hill z 1999 roku w Unreal Engine 5 – fan przygotował grywalne demo

Udostępniona wersja koncentruje się na jednym z najbardziej pamiętnych momentów pierwszej odsłony serii – zagadce z fortepianem. To krótka, nieliniowa sekwencja, w której nie znajdziemy walki ani przeciwników, ale możemy samodzielnie rozwiązać znane zadanie w odświeżonej oprawie graficznej.

Miłośnicy serii Silent Hill dostali właśnie wyjątkową okazję, by zobaczyć, jak kultowa gra mogłaby wyglądać w nowoczesnej technologii. Niezależny twórca Khadyko udostępnił darmowe demo fanowskiego projektu Silent Hill, stworzonego w Unreal Engine 5.

Warto jednak pamiętać, że projekt może wkrótce zniknąć z sieci. Konami w czerwcu 2025 roku oficjalnie ogłosiło, że Bloober Team pracuje nad nowym projektem Silent Hill, który – jak zasugerowały przecieki z oficjalnego profilu serii – ma być pełnoprawnym remakiem pierwszej części.

Demo pozwala zobaczyć, jak mogłaby wyglądać nowa odsłona w silniku Unreal Engine 5. Dla fanów to nie tylko ciekawostka, ale i przedsmak tego, co przygotowuje polskie studio.

Fanowskie demo można pobrać już teraz, choć istnieje ryzyko, że Konami szybko je usunie. To okazja, by jeszcze przed premierą oficjalnego remake’u poczuć klimat kultowego miasta.