Twórcy marki Silent Hill zachwalają polskie studio Bloober Team

Jeszcze w październiku ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że polskie studio Bloober Team zajmie się remakiem kultowej gry Silent Hill 2. Jednocześnie zapewniono wówczas, iż produkcja powstaje we współpracy z oryginalnymi twórcami – co więcej, według nich zespół radzi sobie świetnie. W rozmowie z redakcją serwisu IGN Japan, Motoi Okamoto, producent serii Silent Hill, wypowiedział się o pracy Polaków bardzo pozytywnie.

Okamoto zwrócił uwagę przede wszystkim na podejście Bloober Team do oprawy graficznej i projektowania wirtualnych środowisk:

Mam wrażenie, że traktują swoją pracę bardzo poważnie i wierzą, że gry wideo są sztuka – nawet bardziej niż nam się wydaje. Japończycy są bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o nazywanie gier wideo sztuką. Czuję jednak, że oni naprawdę w to wierzą. Właśnie dlatego traktują warstwę arytstyczną Silent Hill z tak wielkim szacunkiem. [...] Bloober Team to niesamowicie utalentowane studio jeżeli chodzi o projektowanie środowisk. Możesz naprawdę doświadczyć tego, co czuje James, zwyczajnie spacerując po zamglonym mieście. Myślę, że są świetni w tworzeniu środowisk oraz atmosfery.