Silent Hill: The Short Message wciąż przyciąga graczy. Konami chwali się wynikiem

W lutym 2024 roku na rynku ukazał się Silent Hill: The Short Message. Już kilka dni później Konami poinformowało, że grę pobrano milion razy. Teraz natomiast poznaliśmy aktualny wynik produkcji.

Zgodnie z informacjami przekazanymi za pośrednictwem platformy X, Silent Hill: The Short Message zostało pobrane już ponad 4 miliony razy. Warto przy okazji przypomnieć, że w produkcji znajduje się kolejna odsłona serii, Silent Hill f. Jak zapewnili niedawno twórcy, do zagrania nie jest wymagana znajomość cyklu.

Po otrzymaniu wiadomości od swej przyjaciółki Mai, Anita trafia do opuszczonego rozwalającego się bloku mieszkalnego, cieszącego się złą sławą z powodu plotek o samobójstwach, które miały tam miejsce. Nie mogąc oprzeć się pokusie sprawdzenia, co się tam dzieje, Anita po krótkim czasie traci poczucie wszelkiej rzeczywistości, gdy jej oczom ukazują się dziwaczne miejsca nie z tego świata nawiedzone przez wynaturzone monstrum. Wiadomość od Mai była jasna — „nie odejdziesz, dopóki tego nie znajdziesz” — ale co tak naprawdę Anita ma znaleźć?