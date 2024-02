Silent Hill: The Short Message z pokaźną liczbą graczy. Konami dziękuje fanom

W trakcie ostatniego State of Play doczekaliśmy się premiery Silent Hill: The Short Message. Gra została udostępniona za darmo w PlayStation Store, dzięki czemu każdy zainteresowany mógł bez dodatkowych kosztów zapoznać się ze wspomnianą produkcją. Okazuje się, że sporo osób skorzystało z okazji. Konami ujawniło bowiem, ilu graczy zdecydowało się pobrać Silent Hill: The Short Message.

Konami chwali się liczbą pobrań Silent Hill: The Short Message

Konami poinformowało za pośrednictwem portalu społecznościowego X, że liczba pobrań Silent Hill: The Short Message przekroczyła już milion. Warto dodać, że wynik ten udało się osiągnąć w ciągu pięciu dni od premiery. Japońska firma skorzystała również z okazji i podziękowała graczom, którzy zdecydowali się sprawdzić wspomnianą produkcję.