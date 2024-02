Silent Hill: The Short Message osiąga kolejny kamień milowy

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X poinformowano, że od momentu premiery Silent Hill: The Short Message pobrano już ponad dwa miliony razy. Wspomniana produkcja nie narzeka więc na brak zainteresowania ze strony użytkowników PlayStation 5.

W zeszłym tygodniu Konami poinformowało, że Silent Hill: The Short Message pobrało już ponad milion graczy . Okazuje się jednak, że w ostatnich dniach najnowszy tytuł skierowany do fanów Silent Hill cieszył się równie dużym zainteresowaniem. Japońska firma pochwaliła się bowiem nowymi wynikami wspomnianej produkcji.

Po otrzymaniu wiadomości od swej przyjaciółki Mai, Anita trafia do opuszczonego rozwalającego się bloku mieszkalnego, cieszącego się złą sławą z powodu plotek o samobójstwach, które miały tam miejsce. Nie mogąc oprzeć się pokusie sprawdzenia, co się tam dzieje, Anita po krótkim czasie traci poczucie wszelkiej rzeczywistości, gdy jej oczom ukazują się dziwaczne miejsca nie z tego świata nawiedzone przez wynaturzone monstrum – czytamy w opisie gry.

Na koniec przypomnijmy, że Silent Hill: The Short Message dostępne jest wyłącznie na PlayStation 5. Produkcja Konami została udostępniona całkowicie za darmo dla wszystkich użytkowników najnowszej konsoli Sony. Jeśli więc jesteście zainteresowani, to wystarczy udać się do PlayStation Store i pobrać wspomniany tytuł.

