Silent Hill: Ascension to tragedia pod względem monetyzacji. W sieci zagrzmiało

Do całej tej sytuacji odniósł się CEO firmy Genvid, Jacob Navok, który przekazał redaktorom IGN taką wiadomość:

Wszystkie decyzje i treści są bezpłatne. Żadna zawartość wideo nie jest płatna. Każdego dnia za darmo odblokowywane są cele i niektóre zagadki. Zagadki te kumulują się; dzień 1 miał jeden poziom. Dzień 2 ma dwa poziomy, a dzień 10 będzie miał 10 poziomów. Treści wideo na żądanie (za które również przyznawane są punkty) są darmowe, więc do 10 dnia wiele filmów będzie dostępnych za darmo. Jest to zgodne z tym, co powiedzieliśmy. Ekonomia będzie rosła wraz z rozwojem produktu, a ludzie są przyzwyczajeni do produktów, w których wszystko jest dostępne pierwszego dnia. Zanim osiągniemy dzień 100, dostępnych będzie 300 filmów, z których wszystkie zapewniają bezpłatne IP [Influence Points – przyp. red.], jako przykład.

Pogląd, że użytkownicy mogą "wygrać" płacąc, jest generalnie fałszywy. Jak widać, decyzje są już podejmowane w milionach. Tworzymy produkt oparty na społeczności, w którym miliony ludzi mogą łatwo i bezpłatnie uczestniczyć. Pakiety punktów wpływu są celowo niewielkie, aby uniemożliwić pojedynczym użytkownikom podejmowanie przytłaczających decyzji. Zamiast tego pakiety IP koncentrują się na kosmetycznych odblokowaniach i kolekcjach, które są całkowicie dobrowolne i niezwiązane z kontrolą narracji.

Jako użytkownik możesz logować się każdego dnia, oglądać każdą scenę, uczestniczyć w każdej decyzji, odblokowywać każdy moment i rozwiązywać wiele zagadek za darmo. Dzięki temu duża publiczność może uczestniczyć w grze, nic za to nie płacąc. Jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż produkt o stałej cenie, który umieściłby całą zawartość za paywallem i uniemożliwił nam dotarcie do milionów odbiorców, do których chcieliśmy dotrzeć. Jest to niespójność z reakcjami fanów - pakiety IP są naprawdę dobre tylko do pomocy w odblokowywaniu nagród, jeśli zależy ci na nagrodach dla twojego awatara. Nie są dobre do zmiany decyzji jako jednostki, a wraz ze wzrostem liczby odbiorców i wzrostem liczby decyzji z milionów do dziesiątek milionów do setek milionów, będzie to nadal miało miejsce.

Pakiet założyciela zawiera pewne zagadki, które są zablokowane w pakiecie założyciela i przepustce sezonowej. Zagadki te są bonusami. Nie są one wymagane do wzięcia udziału w pokazie. Zawartość pakietu założyciela jest ponownie kosmetyczna. Wciąż wprowadzamy ulepszenia interfejsu i bierzemy pod uwagę opinie użytkowników.