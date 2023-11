Silent Hill: Ascension już dostępne. Eksperymentalny projekt Konami

W noc Halloweenową zadebiutowało Silent Hill: Ascension. Jest to… właściwie ciężko określić, z czym mamy do czynienia. To dość eksperymentalne połączenie elementów z gier przygodowych z interaktywnym serialem, na którego fabułę wpływa nie jedna osoba, a tysiące, czy może nawet więcej. Co jednak ciekawe, serial oferuje mikrotransakcje. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje na temat tego projektu Konami.

Premiera eksperymentalnego Silent Hill: Ascension

Premierowy odcinek ukazał się o godzinie 2:00 w nocy czasu polskiego – codziennie w sieci udostępniany będzie nowy odcinek trwający zaledwie kilka minut. W trakcie każdego takiego odcinka widzowie mogą głosować na jedną z dostępny opcji, która wpłynie na dalszą część historii, a także na uczucia głównych bohaterów czy nawet ich przetrwanie.

Trzeba jednak zaznaczyć, że aby móc wziąć udział w głosowaniu, trzeba posiadać punkty nazwane Influence Points – da się je zdobyć zarówno w sposób bezpłatny, jak i płatny. Influence points możemy zdobywać poprzez rozwiązywanie zagadek lub branie udziału w sekwencjach typu Quick Time Event. Możemy je również (oczywiście) zwyczajnie kupić; za prawdziwe pieniądze otrzymujemy również dodatkowe zagadki do rozwiązania.