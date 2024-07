Dead by Daylight wita nową postać w gronie Ocalałych. Słynna pani archeolog kolejną grywalną bohaterką

Dead by Daylight nie traci na popularności wśród użytkowników platformy Valve. Z danych serwisu SteamDB wynika, że w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie grało nawet 65 tysięcy osób. Tymczasem zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami , nowa Ocalała już trafiła do gry – mowa o słynnej pani archeolog, Larze Croft.

Lara Croft będzie posiadała trzy nowe umiejętności: Finesse, Hardened oraz Specialist. Bohaterka doczekała się również oficjalnego zwiastuna, który znajduje się na dole wiadomości.

Przy okazji warto wspomnieć, że Behaviour Interactive wraz z zespołem Supermassive Games ujawniło dzisiaj datę premiery nowego horroru osadzonego w uniwersum Dead by Daylight. The Casting of Frank Stone trafi na rynek 3 września 2024 roku i przedstawi historię grupy młodych przyjaciół, którzy trafiają do Cedar Hills spowitego cieniem Franka Stone’a.

Dead by Daylight zadebiutowało natomiast w 2016 roku. Produkcja jest dostępna na komputerach osobistych oraz na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

Wczytywanie ramki mediów.