Silence of the Siren – poznajcie klona Heroes of Might and Magic III

Silence of the Siren to propozycja od niezależnego studia Oxymoron Games. Grę miałem okazję przetestować podczas PGA 2023 i muszę przyznać, że chyba jeszcze nie spotkałem się z tak dosadnym klonem Heroes of Might and Magic III. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą prezentacją rozgrywki.

Silence of the Siren z pewnością przyciągnie uwagę miłośników strategii

Wystarczy, że spojrzycie na interfejs i już będziecie wiedzieć, jaką grą jest Silence of the Siren. W tym przypadku ciężko mówić wyłącznie o inspiracjach, a na myśl bardziej przychodzi słowo kopia. Czy to źle? Wręcz przeciwnie!



Akcja Silence of the Siren rozgrywa się w kompletnie innym settingu i mamy tutaj do czynienia z futurystycznymi klimatami, gdzie spotkamy uzbrojone szczury, przerośnięte robale czy nafaszerowane technologią roboty. Trzon rozgrywki pozostaje jednak bez zmian. Poruszamy się bohaterem po mapie w poszukiwaniu surowców, a konflikty rozstrzygane są poprzez turowe bitwy, w których mierzą się armie wypełnione najróżniejszymi jednostkami. Oczywiście kluczową rolę odgrywają umiejętności specjalne będące odpowiednikiem zaklęć. System rozbudowy królestwa również prezentuje się bardzo znajomo.



Wszystko wskazuje na to, że Silence of the Siren będzie pozycją obowiązkową dla wszystkich miłośników klasycznych Hirołsków. Produkcja autorstwa Oxymoron Games tworzona jest z myslą o PC, ale nie ma jeszcze daty premiery. Jeśli projekt Was zainteresował, możecie dodać go do swojej listy życzeń.