Zaloguj się lub Zarejestruj

Siku Ciężarówka z jachtem 1:87 w promocji na Amazon PL

Mikołaj Berlik
2025/08/26 20:00
0
0

Metalowy model z dwiema figurkami kupimy za 95,94 zł.

Na Amazon PL pojawiła się promocja na Siku Ciężarówkę MAN z jachtem w skali 1:87. Metalowy model niemieckiego producenta, wzbogacony o dwie figurki w zestawie, można obecnie nabyć w cenie 95,94 zł.

Siku Ciężarówka z jachtem 1:87
Siku Ciężarówka z jachtem 1:87

Siku Ciężarówka z jachtem – oferta w Amazon PL

Zestaw wyróżnia się solidnym, metalowym wykonaniem charakterystycznym dla marki Siku, która od lat produkuje kolekcjonerskie miniatury pojazdów. W komplecie otrzymujemy ciężarówkę transportującą jacht oraz dwie figurki, co czyni model atrakcyjnym zarówno dla kolekcjonerów, jak i młodszych fanów motoryzacji.

GramTV przedstawia:

Warto dodać, że w ramach oferty na Amazon PL dostępna jest darmowa dostawa – zarówno kurierem, jak i do Paczkomatów InPost.

Tagi:

promocja
Amazon
promocje
offline
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112