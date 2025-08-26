Siku Ciężarówka z jachtem 1:87 w promocji na Amazon PL

Na Amazon PL pojawiła się promocja na Siku Ciężarówkę MAN z jachtem w skali 1:87. Metalowy model niemieckiego producenta, wzbogacony o dwie figurki w zestawie, można obecnie nabyć w cenie 95,94 zł.

Siku Ciężarówka z jachtem – oferta w Amazon PL

Zestaw wyróżnia się solidnym, metalowym wykonaniem charakterystycznym dla marki Siku, która od lat produkuje kolekcjonerskie miniatury pojazdów. W komplecie otrzymujemy ciężarówkę transportującą jacht oraz dwie figurki, co czyni model atrakcyjnym zarówno dla kolekcjonerów, jak i młodszych fanów motoryzacji.