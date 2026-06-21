Pokrmon Storm Emerald oficjalnie ujawnione. Mega Rayquaza wraca do gry

Nowa kampania TCG i TCG Pocket wprowadzi legendarnego smoka w wersji Mega.

The Pokemon Company oficjalnie zaprezentowało nową kampanię Pokemon Trading Card Game zatytułowaną Storm Emerald. Rozszerzenie skupi się na powrocie legendarnego Rayquazy w formie Mega, jednocześnie obejmując zarówno klasyczną wersję karcianą, jak i mobilne Pokemon TCG Pocket. Gamerant Pokemon Storm Emerald – Mega Rayquaza w centrum uwagi Nowa kampania będzie częścią dalszego rozwijania serii Mega Evolution w Pokemon TCG. Największą atrakcją dodatku ma być debiut Mega Rayquazy, która stanie się głównym motywem całego rozszerzenia. Zgodnie z zapowiedzią, japońska premiera odbędzie się jako pierwsza, a dopiero później zestaw trafi na rynki zachodnie. Wersja fizyczna pojawi się pod nazwą Storm Emerald, natomiast na Zachodzie rozszerzenie zostanie wydane jako „Delta Reign”.

Gracze wersji mobilnej nie będą musieli długo czekać, ponieważ aktualizacja dla Pokemon TCG Pocket ma trafić do wszystkich już w lipcu. Fizyczna wersja kart pojawi się nieco później, bo dopiero jesienią. Dodatek do gry karcianej Pokémon MEGA „Storm Emerald” pojawi się w sprzedaży 31 lipca (piątek)!

Ponadto 30 lipca (czwartek) pojawi się nowy dodatek do gry karcianej zatytułowany „Władca Niebios”!

GramTV przedstawia:

Na ten moment The Pokemon Company nie ujawniło dokładnych statystyk ani umiejętności nowych kart, jednak wszystko wskazuje na to, że Mega Rayquaza będzie główną jednym z najmocniejszych elementów serii w tym roku. Pokemon Winds and Waves we wrześniu, a nowe Mario w listopadzie? Pojawił się głośny przeciek