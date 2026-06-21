Pokrmon Storm Emerald oficjalnie ujawnione. Mega Rayquaza wraca do gry

The Pokemon Company oficjalnie zaprezentowało nową kampanię Pokemon Trading Card Game zatytułowaną Storm Emerald. Rozszerzenie skupi się na powrocie legendarnego Rayquazy w formie Mega, jednocześnie obejmując zarówno klasyczną wersję karcianą, jak i mobilne Pokemon TCG Pocket.
Pokemon Storm Emerald – Mega Rayquaza w centrum uwagi
Nowa kampania będzie częścią dalszego rozwijania serii Mega Evolution w Pokemon TCG. Największą atrakcją dodatku ma być debiut Mega Rayquazy, która stanie się głównym motywem całego rozszerzenia. Zgodnie z zapowiedzią, japońska premiera odbędzie się jako pierwsza, a dopiero później zestaw trafi na rynki zachodnie. Wersja fizyczna pojawi się pod nazwą Storm Emerald, natomiast na Zachodzie rozszerzenie zostanie wydane jako „Delta Reign”.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!