Sieciowa strzelanka od twórców Atomic Heart na drugim zwiastunie

Wiktor Keller

Pomiędzy pracami nad czwartym DLC do Atomic Heart oraz sequelem Mundfish Studio nie próżnuje. Zamiast tego deweloperzy w pocie czoła tworzą The Cube.

O samej grze wiemy już od dłuższego czasu. Teraz po kilku miesiącach od pierwszego zwiastuna twórcy przy okazji New Game+ Showcase zaprezentowali kolejne spojrzenie na tytuł. Uniwersum Atomic Heart rośnie The Cube będzie, jak określa samo Mundfish, strzelanką MMO z elementami RPG. Jej akcja dziać się będzie w tym samym uniwersum, co Atomic Heart, na fanów produkcji z 2023 roku czekają więc znajome krajobrazy czy ogólna stylistyka. Miejscem akcji jest w tym wypadku tytułowa kostka, a raczej ogromny sześcian, którego części co jakiś czas obracają się.

Wydaje się, że to ten element odpowiadać będzie za losowość zabawy, bo to właśnie na powierzchni kostki prawdopodobnie toczyć będziemy swoje boje. Nie zabraknie tam terenów leśnych i bagiennych, ale również i krajobrazów bardziej miejskich. Z opublikowanego materiału wynika, że ważnym aspektem zabawy będzie modyfikacja broni, które mają być pod tym względem bardzo elastyczne.

GramTV przedstawia:

Wygląda na to, że The Cube, podobnie jak Atomic Heart, mocno stawiać będzie na dynamiczne potyczki. Przeciwnicy zaś nierzadko będą niczym żywcem wyjęci ze wschodnioeuropejskiego koszmaru. Zmutowane stworzenia, anomalie, retro futurystyczne roboty, a wszystko utrzymane w radzieckim klimacie. Znalazło się nawet miejsce dla charakterystycznych dla Atomic Heart robotycznych balerin. Data premiery The Cube pozostaje na tę chwilę nieznana. Podobnie jest zresztą w przypadku Atomic Heart 2. Wygląda więc na to, że najszybciej spod rąk Mundfish trafi do nas czwarte DLC do pierwszej części AH, które zapowiedziano na początku grudnia.