Sid Meier’s Civilization VII na nowym zwiastunie. Ten przywódca łączy sztukę z wojną

Już za kilka dni w ręce graczy trafi Sid Meier’s Civilization VII. W związku z nadchodzącą premierą twórcy podzielili się kolejnym materiałem zachęcającym do sięgnięcia po grę. Tym razem zwiastun koncentruje się na przywódcy, jakim jest Fryderyk Wielki.

Dojście Fryderyka Wielkiego do władzy w zmilitaryzowanych Prusach na pierwszy rzut oka wydaje się nieprawdopodobne. W młodości Fryderyk bardziej interesował się sztuką i literaturą niż wojną. Jednak po wstąpieniu na tron wykazał zamiłowanie do teorii wojskowej i upodobanie do politycznej agresji. Z werwą poszerzał granice swojego kraju i wzmacniał militarną reputację Prus. Nigdy jednak nie stracił zamiłowania do sztuki, równoważąc swoją żelazną pięść hojnym wsparciem dla intelektualistów. – czytamy w jednym z wariantów postaci w podstawowej wersji gry.