Sid Meier’s Civilization VII na nowym trailerze. Pierwsze spojrzenie na wojowniczą królową

W sieci ukazał się niedawno nowy zwiastun Sid Meier’s Civilization VII. Twórcy postanowili zaprezentować wojowniczą królową, Aminę. Atrybutami liderki jest gospodarka oraz wojsko, natomiast jej początkowymi skłonnościami – równiny i pustynia.

Wojownicza królowa Amina doszła do władzy, gdy szlaki handlowe Sahary zaczęły zapewniać dostęp do coraz większego globalnego rynku. Bezduszna i bezwzględna zdobywczyni poprowadziła lud Hausa do ekspansji w przedkolonialnym Sahelu, a podobno w każdym zdobytym mieście brała sobie kochanka, którego rano zabijała. Jednocząc ziemie, Amina podbijała we własnym stylu – z mieczem, a nie z mężczyzną u boku. – czytamy na oficjalnej stronie.