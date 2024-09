Według twórcy Civilization VII graczom najtrudniej będzie się przyzwyczaić do nowego systemu epok

Deweloper przyznał również, że gracze mogą liczyć na pewne „zwariowane bonusy” wynikające z nowego systemu:

Tak, są pewne zwariowane bonusy, które mogą z tego wyniknąć. AI będzie trzymać się historycznych ścieżek i wydają się one całkiem rozsądne dla graczy, jeśli chodzi o to, jak ich przywódcy i obywatele pasują do siebie. Ale jeśli gracz ma w głowie własną fantazję, na przykład chce przenieść się z Egiptu do Mongolii, ponieważ był świetny w przejmowaniu wszystkich łąk, na których żyły wszystkie konie, to nie mamy nic przeciwko. – kontynuuje deweloper.