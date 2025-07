Showrunner pozwoli na tworzenie własnych seriali. Amazon zainwestował grube miliony w „Netflixa AI”

Nie jestem do końca pewien, czy ludzie rzeczywiście rzucą się na Showrunnera. Może nikt tego nie chce i to się nie uda - przyznał Edward Saatchi, CEO i współzałożyciel Fable.

Firma Fable z San Francisco, kierowana przez Edwarda Saatchiego, ogłosiła uruchomienie platformy Showrunner. To narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję do generowania animowanych seriali, które użytkownicy mogą tworzyć, oglądać i personalizować, a nawet sami w nich występować. W projekt zainwestował Amazon, choć wysokość finansowania nie została ujawniona.

Showrunner pozwala użytkownikom wpisywać kilka słów, aby wygenerować sceny lub całe odcinki, zarówno w zupełnie nowych światach, jak i tych już stworzonych przez innych. Obecnie platforma skupia się na animacjach, co pozwala uniknąć rywalizacji z gigantami AI w zakresie realistycznych treści wideo.

Jeśli konkurujesz z Google, czy naprawdę wygrasz? Naszym celem jest posiadanie najbardziej kreatywnych modeli – przyznał Saatchi.

W fazie testowej Showrunnera uczestniczyło 10 tysięcy użytkowników. Platforma początkowo będzie darmowa, a później ma oferować model subskrypcyjny w cenie 10–20 dolarów miesięcznie za dostęp do kredytów umożliwiających generowanie setek scen. Oglądanie treści pozostanie bezpłatne, a gotowe wideo będzie można udostępniać m.in. na YouTube.

Naszym zdaniem AI nie powinna być tylko tanim narzędziem do efektów specjalnych. Toy Story stworzone przez AI nie powinno być po prostu tanią wersją Toy Story. Chcemy, żeby było grywalne, z milionami scen należących do Disneya - powiedział Saatchi.

Fable prowadzi rozmowy z wieloma studiami filmowymi, w tym z Disneyem, na temat licencjonowania znanych marek. Platforma wystartowała z dwoma oryginalnymi serialami. Pierwszy to Exit Valley, satyryczna animacja w stylu Family Guy osadzona w Sim Francisco i wymierzona w liderów branży AI. Drugi, Everything Is Fine, opowiada o małżeńskiej kłótni w Ikei, która prowadzi do rozdzielenia bohaterów w alternatywnej rzeczywistości.

Użytkownicy mogą też umieszczać siebie i swoich znajomych w świecie seriali, co okazało się jednym z najpopularniejszych zastosowań platformy.