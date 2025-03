Shohei Ohtani pojawi się w Fortnite. Epic Games nawiązało kolejną współpracę

Ohtani otrzyma dwie skórki, a każda będzie odznaczała się unikalnym motywem. Klasyczny strój baseballowy, który przedstawia Ohtaniego w barwach Los Angeles Dodgers, w białej i szarej wersji. Skórka będzie zawierać plecak w postaci figurki bobblehead wzorowanej na jego psie o imieniu Decoy. Co więcej, outfit będzie dostępny w specjalnym stylu LEGO, kompatybilnym z trybami LEGO w Fortnite.

Fortnite niedawno zainaugurowało rozdział szósty w drugim sezonie, który wprowadził do gry sporą współpracę z Mortal Kombat. W przepustce bojowej znalazł się jeden z bohaterów gry, który świetnie radzi sobie z lodem - Sub-Zero. Teraz do grona znanych sportowców w Icon Series, takich jak Patrick Mahomes czy LeBron James, dołączy pierwszy w historii baseballista, którym jest wspomniany Shohei Ohtani.

Druga wersja to samurajski strój baseballowy. Jest to futurystyczny zestaw z widoczną zbroją i czarno-złotą kolorystyką. Skórka będzie reagowała na pewne wydarzenia. Po eliminacji przeciwnika, prawe ramię Ohtaniego zacznie płonąć. Do zestawu dołączony zostanie plecak Samurai Screamer, wyglądający jak płonąca baseballowa piłka w hełmie.