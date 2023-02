Sherlock Holmes: The Awakened z wersją demo. Jest też nowy gameplay trailer

Steam Next Fest trwa w najlepsze. Użytkownicy platformy Valve do 13 lutego mają szansę przetestować całą masę wersji demonstracyjnych nadchodzących produkcji. Dzięki wspomnianego wydarzeniu gracze mogą sprawdzić m.in. Sherlock Holmes: The Awakened, czyli remake produkcji wydanej w 2006 roku o tym samym tytule. Ponadto deweloperzy ze studia Frogwares opublikowali nowy materiał promocyjny wspomnianego tytułu.

Sherlock Holmes: The Awakened z wersją demonstracyjną na Steam Next Fest

W najnowszym zwiastunie Sherlock Holmes: The Awakened nie brakuje oczywiście fragmentów rozgrywki. Zainteresowani mogą więc ponownie sprawdzić, jak nadchodzący remake produkcji z 2006 roku prezentuje się w akcji. Udostępnione fragmenty zapowiadają, że graczy czeka mroczna, ale jednocześnie klimatyczna przygoda. Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i sprawdźcie sami.



Wspomnianą wyżej wersję demonstracyjną Sherlock Holmes: The Awakened znajdziecie natomiast na karcie produktu na platformie Steam. Ukończenie dema powinno zająć Wam około 25 minut. Produkcję studia Frogwares możecie testować do 13 lutego, kiedy to trwający Steam Next Fest dobiegnie końca.



Na koniec przypomnijmy, że Sherlock Holmes: The Awakened ma zadebiutować w przyszłym miesiącu na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przedpremierowej wersji: Sherlock Holmes: The Awakened Remake – to niemal zupełnie nowa gra.