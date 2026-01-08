„Shepard nie płacze”. Ta scena z Garrusem w Mass Effect 3 była zbyt mocna dla aktorki

Jennifer Hale prawie się rozpłakała podczas nagrywania kultowej sceny w Mass Effect 3.

Jedna z najbardziej emocjonalnych scen w Mass Effect 3 okazała się równie poruszająca dla graczy, jak i dla osoby stojącej za głosem głównej bohaterki. Jennifer Hale, aktorka dubbingowa żeńskiej wersji komandor Shepard, przyznała, że pożegnanie z Garrusem niemal złamało ją w trakcie nagrania. Mass Effect 3 – scena z Garrusem była tak wzruszająca, że aktorka musiała przerwać nagrania Choć za najbardziej wstrząsający moment trylogii wielu fanów uznaje finał historii Mordina Solusa, to scena przed decydującą bitwą z Żniwiarzami, gdy Shepard i Garrus składają sobie obietnicę na przyszłość, zajmuje bardzo wysokie miejsce w sercach fanów. Dla samej Hale był to punkt, w którym emocje niespodziewanie dały o sobie znać.

Aktorka wspominała tę sytuację w podcaście Behind the Voice, podkreślając, że właśnie wtedy ciężar całej historii uderzył ją najmocniej: Scena pożegnania z Garrusem naprawdę mnie uderzyła. To był moment, w którym emocje zaczęły mnie uderzać. Hale wyjaśniła również, jak wygląda jej praca w studiu nagraniowym i dlaczego reakcja była tak spontaniczna: 90 procent pracy, a dziś może 85, to czytanie na zimno. Nigdy wcześniej nie widzę kwestii, zanim je wypowiem. Scena z Garrusem kompletnie mnie zaskoczyła. Zobaczyłam ją i pomyślałam: ojej… I w trakcie nagrania zaczęłam się łamać, zaczęłam płakać, a w głowie miałam tylko: nie, nie, nie. Shepard nie płacze.

Jak sama podkreśliła, Shepard w jej interpretacji nie płacze, dlatego musiała na chwilę przerwać nagranie, aby się uspokoić i wrócić do roli. Wymiana zdań między dwojgiem doświadczonych żołnierzy, którzy zdają sobie sprawę, że mogą widzieć się po raz ostatni, opiera się nie na łzach, lecz na powściągliwej obietnicy wspólnego drinka po wojnie. Nawet charakterystyczny dla Garrusa rozkaz, by Shepard dała Żniwiarzom porządną nauczkę, tylko podkreśla wagę tej chwili. Po trzech grach spędzonych w roli komandor Shepard Jennifer Hale otwarcie deklaruje, że chętnie wróciłaby do tej postaci, jeśli tylko nadarzy się taka okazja. W kontekście zapowiedzianego Mass Effect 5 fani mogą więc mieć nadzieję o powrocie kultowego duetu, o ile zdecyduje się na to BioWare.

