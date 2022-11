Shenmue obchodzi 22. urodziny. Wspominamy pierwszą część przygód Ryo Hazukiego

Dzisiaj mijają dokładnie 22 lata od debiutu Shenmue na zachodnim rynku. To właśnie 8 listopada 2000 roku gracze z Ameryki Północnej otrzymali możliwość zapoznania się z pierwszą odsłoną przygód Ryo Hazukiego. Z tej okazji postanowiliśmy przygotować krótki, jubileuszowy wpis, w którym wspominamy kultowe już dzieło Yu Suzukiego, które zostało wydane przez firmę SEGA.

Shenmue – 22. rocznica wydania gry na zachodnim rynku

Shenmue przedstawia graczom historię Ryo Hazukiego, który w 1986 roku wraca do domu w Yokosuce. W rodzinnym dojo bohater staje się świadkiem śmierci swojego ojca – Iwao Hazukiego – z rąk niejakiego Lana Di. Złoczyńca kradnie również tajemniczy artefakt o nazwie Dragon Mirror. W tym miejscu rozpoczyna się właściwa przygoda, podczas której Ryo stara się pomścić swojego ojca i odzyskać skradziony przedmiot.



W momencie premiery Shenmue mogło pochwalić się wieloma rewolucyjnymi – jak na tamte czasy – rozwiązaniami. Dzieło Yu Suzukiego było pierwszym w historii sandboksem z prawdziwego zdarzenia, w którym gracze mogli swobodnie eksplorować sporych rozmiarów lokacje wypełnione różnego rodzaju aktywnościami.



Produkcja posiadała również cykl dnia i nocy, a także system pogodowy. Nie były to jednak nic nie znaczące atrakcje, a elementy, które wpływały na rozgrywkę. Do niektórych miejsc można się było bowiem dostać wyłącznie o określonej porze. Również z postaciami niezależnymi – prowadzącymi swoje własne życia i interesy – można było porozmawiać jedynie o konkretnej godzinie.



Shenmue zebrało bardzo dobre oceny i do dziś uważane jest za jedną z najlepszych gier wideo w historii. W 2001 roku na rynku ukazała się również kontynuacja, ale obie produkcje nie zaliczyły finansowego sukcesu, a SEGA zrezygnowała z dalszego rozwoju serii. Mieliście okazję zapoznać się z przygodami Ryo Hazukiego? Jeśli tak, to koniecznie podzielcie się swoimi wspomnieniami w komentarzach.