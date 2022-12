Shardpunk: Verminfall – połączenie XCOM i Darkest Dungeon od polskiego studia

Shardpunk: Verminfall to propozycja od jednoosobowego studia Clockwork Pile. Pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje ekipa Retrovibe, która ma w swoim portfolio produkcje takie jak: Project Warlock, B.I.O.T.A. czy wydane w tym tygodniu Impaler. Gra wydaje się być ciekawą propozycją dla fanów taktycznych turówek. Już teraz, za pośrednictwem Steam, możecie przetestować jej darmowe demo. Zachęcam również do zapoznania się z najnowszym trailerem. Wideo znajdziecie poniżej.

Shardpunk: Verminfall skrywa w sobie sporo potencjału

Shardpunk: Verminfall określane jest jako połączenie tego, co możemy znać z XCOM i Darkest Dungeon. Gameplay łączy turowe bitwy taktyczne z trudnymi wyborami podejmowanymi w przerwach pomiędzy potyczkami. W grze nie zabraknie również mechanik typowych dla gatunku RPG i gier survivalowych. Produkcję wyróżnia prosta, pixelowa oprawa graficzna.



„W Shardpunk: Verminfall wojna została już przegrana. Teraz musisz uciekać w obawie o swoje życie, jednocześnie ratując jak najwięcej ludzi i sprzętu. Nie zatrzymuj się, wykorzystaj każdą dostępną umiejętność oraz przedmiot, aby dotrzeć do bezpiecznych bunkrów otwieranych przez rdzeń fuzyjny” – czytamy w opisie gry na Steam.



Debiutu pełnej wersji Shardpunk: Verminfall powinniśmy doczekać się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Gra będzie dostępna wyłącznie na PC za pośrednictwem sklepów Steam i GOG.com. Jeśli produkcja autorstwa Clockwork Pile Was zaintrygowała, to dodajcie ją do swojej listy życzeń.