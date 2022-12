Impaler – dziś premiera arenowego shootera za 12zł

Impaler to propozycja od ekipy ze studia Apptivus. Gra wydaje się być ciekawą pozycją, szczególnie dla fanów tytułów retro. Gołym okiem widać, że twórcy robią ukłon w stronę lat 90., co z pewnością ucieszy graczy starszej daty. Jak wszyscy dobrze wiemy, fanów boomer shooterów nie brakuje. Zachęcamy do zapoznania się z kartą Steam produktu.

Impaler zapowiada się naprawdę ciekawie

Jeśli Impaler zaintryguje Was chociażby w minimalnym stopniu, to nie bójcie się dać tej grze szansy. Dla zachęty dodam tylko, że obecnie produkcję możecie nabyć z 10% zniżką, a jej promocyjna cena to 12,14zł. Brzmi dobrze?



“Impaler jest wymagający, nagradza sprawne poruszanie się, a każda rozgrywka jest inna dzięki elementom rogue-like. Pokonuj coraz silniejsze hordy potworów, ulepszając swoją broń i umiejętności. Wizualnie Impaler jest utrzymany w klasycznym stylu retro, ma klimatyczną ścieżkę dźwiękową i własny silnik, który zapewnia bardzo płynne wyświetlanie klatek” – czytamy w opisie gry na Steam.



Studio Apptivus tworzyło swoją grę w myśl zasady – easy to learn, hard to master. Próg wejścia jest więc naprawdę niski, ale gracze szukający wyzwania dla swoich umiejętności też znajdą w Impaler coś dla siebie. Zapomniałem dodać najważniejszego! Jak wskazuje tytuł, w trakcie rozgrywki nie zabraknie nabijania przeciwników na pale.