Shadows: Awakening na PS4/PS5 za 19,99 zł na Allegro

Na Allegro dostępna jest bardzo dobra oferta na Shadows: Awakening – izometryczne RPG akcji od studia Games Farm, wydane przez Kalypso Media. Grę w pudełkowej wersji na PlayStation 4, kompatybilną także z PS5, kupimy obecnie za jedyne 19,99 zł.

Shadows: Awakening – oferta w Allegro

W Shadows: Awakening wcielamy się w demonicznego bohatera, który potrafi przejmować kontrolę nad duszami poległych wojowników. Gra łączy elementy klasycznych hack’n’slashów z taktycznym systemem walki i nieliniową fabułą, pozwalającą podejmować decyzje wpływające na dalszy przebieg historii.