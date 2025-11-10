Zaloguj się lub Zarejestruj

Shadows: Awakening na PS4/PS5 za 19,99 zł na Allegro

Mikołaj Berlik
2025/11/10 10:30
Izometryczne RPG akcji z elementami hack’n’slash taniej w pudełku.

Na Allegro dostępna jest bardzo dobra oferta na Shadows: Awakening – izometryczne RPG akcji od studia Games Farm, wydane przez Kalypso Media. Grę w pudełkowej wersji na PlayStation 4, kompatybilną także z PS5, kupimy obecnie za jedyne 19,99 zł.

Shadows: Awakening

Shadows: Awakening – oferta w Allegro

W Shadows: Awakening wcielamy się w demonicznego bohatera, który potrafi przejmować kontrolę nad duszami poległych wojowników. Gra łączy elementy klasycznych hack’n’slashów z taktycznym systemem walki i nieliniową fabułą, pozwalającą podejmować decyzje wpływające na dalszy przebieg historii.

Shadows: Awakening to nowa przygoda z serii Heretic Kingdoms. Po zamordowaniu członków tajnej rady znanej jako Penta Nera, ich dusze zostają pochłonięte przez Pożeraczy – złe demony, które posiadają zdolność absorbowania wspomnień i osobowości zdobytych dusz oraz materializowania ich jako swoje marionetki. Powracając ponownie do świata śmiertelników, demoniczna Penta Nera kontynuuje swoją walkę o władzę i nieśmiertelność, ale jakim kosztem?

Dla posiadaczy Allegro Smart! dostępna jest darmowa dostawa. To jedna z najlepszych okazji, by sięgnąć po tę produkcję w fizycznym wydaniu.

Mikołaj Berlik
