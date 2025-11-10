Shadows: Awakening na PS4/PS5 za 19,99 zł na Allegro

W Shadows: Awakening wcielamy się w demonicznego bohatera, który potrafi przejmować kontrolę nad duszami poległych wojowników. Gra łączy elementy klasycznych hack’n’slashów z taktycznym systemem walki i nieliniową fabułą, pozwalającą podejmować decyzje wpływające na dalszy przebieg historii.
Shadows: Awakening to nowa przygoda z serii Heretic Kingdoms. Po zamordowaniu członków tajnej rady znanej jako Penta Nera, ich dusze zostają pochłonięte przez Pożeraczy – złe demony, które posiadają zdolność absorbowania wspomnień i osobowości zdobytych dusz oraz materializowania ich jako swoje marionetki. Powracając ponownie do świata śmiertelników, demoniczna Penta Nera kontynuuje swoją walkę o władzę i nieśmiertelność, ale jakim kosztem?
GramTV przedstawia:
