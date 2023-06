Shadow Gambit: The Cursed Crew na nowym wideo

Jak z pewnością pamiętacie, Shadow Gambit: The Cursed Crew to propozycja od niezależnego studia Mimimi Games, które możecie kojarzyć za sprawą takich hitów jak Shadow Tactics: Blades of the Shogun czy Desperados III. Deweloperzy podzielili się kolejnym trailerem z nadciągającej produkcji. Wideo skupia się na prezentacji wyspy nazwanej Calamity Reef.

Shadow Gambit: The Cursed Crew z pewnością skradnie serca fanów taktycznych RPG

Trzeba przyznać, że Calamity Reef prezentuje się bardzo klimatycznie, a piracki klimat wręcz wylewa się z ekranu. Chcielibyście zagrać w Shadow Gambit: The Cursed Crew? Mamy dobre wieści, twórcy poinformowali, że ramach nadciągającego Steam Next Fest, które odbędzie się w dniach 19-26 czerwca, udostępnione zostanie demo gry.