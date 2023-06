SGF: Warhaven na epickim trailerze

Warhaven to gra stawiająca na zmagania PvP, która będzie dystrybuowana w modelu free to play. Za produkcję odpowiada studio NEXON. Zobaczcie brutalny, ociekający akcją trailer.

Warhaven już wkrótce otrzyma demo

Jak możemy zobaczyć na wideo, Warhaven stawia na akcję. W tym brawlerze mierzyć się będzie mogło do 16 graczy w każdej z dwóch drużyn. Jeśli gra Was zainteresowała, to mamy dobre wieści. Już 19 czerwca w ramach Steam Next Fest udostępnione zostanie demo.



Warto podkreśli, że Warhaven w pierwszej kolejności zadebiutuje w Early Access, a gra zostanie oddana w ręce graczy jesienią.