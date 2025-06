Seth Rogen jako rubaszny Józef Stalin? Pierwszy materiał z wyczekiwanego Folwarku zwierzęcego

Rogen, który udziela głosu jednej z postaci (wyraźnie wzorowanej na Józefie Stalinie), już w krótkim fragmencie daje popis improwizowanego humoru. Raczej przypomina to komediowe występy z jego poprzednich projektów ( szczególnie polecamy Studio ) niż zimną, duszną atmosferę totalitaryzmu znaną z kart książki George’a Orwella. Nie bez powodu w zagranicznej prasie pojawiły się porównania do „najbardziej wyluzowanego riffu Stalina w historii animacji”.

Dla Serkisa to projekt wyjątkowy – sam reżyser wielokrotnie podkreślał, że zależy mu na nadaniu klasycznej powieści nowego wymiaru i aktualnym kontekście. To również jego pierwsze podejście do pełnometrażowej animacji, co czyni produkcję jeszcze bardziej wyjątkową w jego dorobku. Pytanie jednak, czy obrany kierunek stylistyczny nie rozmyje najważniejszego przekazu orwellowskiego oryginału.

Przypomnijmy, że Folwark zwierzęcy to dzieło posępne, bezkompromisowe, pełne ostrzeżeń przed pokusą władzy i zdradą ideałów. Czy animacja o lekkim, komediowym zabarwieniu, wsparta aktorską improwizacją Rogena, zdoła udźwignąć ciężar tej opowieści?