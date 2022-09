Serwery Dark Souls 3 na PC znów nie działają. Twórcy szukają źródła problemu

Pod koniec sierpnia serwery Dark Souls 3 na PC odżyły po prawie 8 miesiącach. Tymczasem okazuje się, że użytkownicy komputerów osobistych ponownie muszą mierzyć się ze wspomnianymi problemami. Serwery produkcji znów przestały działać, a gracze stracili dostęp do funkcji sieciowych.

Twórcy Dark Souls 3 po raz kolejny pracują nad przywróceniem funkcji sieciowych

Deweloperzy z From Software zdają sobie oczywiście sprawę z istnienia problemu. Studio poinformowało za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter, że „bada źródło usterki”, a więcej informacji na temat zaistniałej sytuacji zostanie przekazanych w momencie, w którym uda się ustalić przyczynę awarii. Twórcy podziękowali również graczom za cierpliwość. Niestety nie ujawniono, kiedy można spodziewać się przywrócenia funkcji sieciowych.



Użytkownicy komputerów osobistych nie kryją swojego niezadowolenia i dzielą się nim m.in. na forum produkcji na Steam. Niektórzy są przekonani, że usunięcie awarii znów zajmie deweloperom kilka miesięcy. Pozostaje mieć jednak nadzieję, że tym razem twórcy uporają się ze wspomnianym problemem znacznie szybciej.



Na koniec przypomnijmy, że Dark Souls 3 zadebiutowało na rynku w marcu 2016 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Umieramy po raz ostatni – recenzja Dark Souls III.

