Serial science fiction ze SkyShowtime skasowany po pierwszym sezonie. Podjęto decyzję o niekontynuowaniu produkcji

Platforma Peacock podjęła decyzję o zakończeniu serialu The Copenhagen Test, który w Polsce można oglądać na SkyShowtime, po zaledwie jednym sezonie. Produkcja, która zadebiutowała pod koniec grudnia ubiegłego roku, nie doczeka się kontynuacji, mimo całkiem przyzwoitego przyjęcia ze strony krytyków.

The Copenhagen Test – thriller science fiction ze SkyShowtime skasowany po pierwszym sezonie

Wszystkie osiem odcinków pierwszej serii trafiło do widzów jednocześnie 27 grudnia na Peacock. W głównej roli wystąpił Simu Liu, znany z roli Shang-Chi w uniwersum Marvela. Serial opowiadał historię analityka wywiadu Alexandra Hale’a, który odkrywa, że jego mózg został zhakowany. Oznacza to, że nieznani sprawcy mają dostęp do wszystkiego, co widzi i słyszy. Bohater, uwięziony pomiędzy tajemniczą agencją a anonimowymi hakerami, musi przez całą dobę odgrywać swoją rolę, aby odkryć prawdę i udowodnić, po czyjej stronie stoi.