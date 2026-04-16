Serial science fiction ze SkyShowtime skasowany po pierwszym sezonie. Podjęto decyzję o niekontynuowaniu produkcji

Radosław Krajewski
2026/04/16 18:20
Serial z gwiazdą Marvela nie przetrwał zbyt długo.

Platforma Peacock podjęła decyzję o zakończeniu serialu The Copenhagen Test, który w Polsce można oglądać na SkyShowtime, po zaledwie jednym sezonie. Produkcja, która zadebiutowała pod koniec grudnia ubiegłego roku, nie doczeka się kontynuacji, mimo całkiem przyzwoitego przyjęcia ze strony krytyków.

The Copenhagen Test

The Copenhagen Test – thriller science fiction ze SkyShowtime skasowany po pierwszym sezonie

Wszystkie osiem odcinków pierwszej serii trafiło do widzów jednocześnie 27 grudnia na Peacock. W głównej roli wystąpił Simu Liu, znany z roli Shang-Chi w uniwersum Marvela. Serial opowiadał historię analityka wywiadu Alexandra Hale’a, który odkrywa, że jego mózg został zhakowany. Oznacza to, że nieznani sprawcy mają dostęp do wszystkiego, co widzi i słyszy. Bohater, uwięziony pomiędzy tajemniczą agencją a anonimowymi hakerami, musi przez całą dobę odgrywać swoją rolę, aby odkryć prawdę i udowodnić, po czyjej stronie stoi.

Choć produkcja zebrała w większości pozytywne recenzje i osiągnęła 71% pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes, nie przełożyło się to na szeroką popularność wśród widzów. Według danych Nielsen serial zanotował 373 miliony minut oglądania w pierwszym tygodniu od premiery, co pozwoliło mu znaleźć się na dziesiątym miejscu w zestawieniu najchętniej oglądanych produkcji streamingowych. W kolejnych tygodniach tytuł nie zdołał już powrócić do czołówki.

W obsadzie znaleźli się również: Melissa Barrera, Sinclair Daniel, Brian D’Arcy James, Mark O’Brien oraz Kathleen Chalfant. Za stworzenie serialu odpowiadał Thomas Brandon, który pełnił także funkcję producenta wykonawczego i współshowrunnera. Współpracowała z nim Jennifer Yale. W gronie producentów znaleźli się również James Wan, Michael Clear oraz Rob Hackett, działający w ramach Atomic Monster.

Źródło:https://deadline.com/2026/04/the-copenhagen-test-canceled-one-season-peacock-simu-liu-1236862296/

