Serial o gladiatorach na efektownym zwiastunie. Anthony Hopkins jako cezar w Those About to Die

Zbliża się premiera widowiska o gladiatorach, intrygach i zepsuciu starożytnego imperium. Amazon Prime pokazał nowy, efektowny zwiastun serialu Those About to Die.

Do sieci trafił właśnie kolejny zwiastun, epicko zapowiadającego się serialu o Imperium Rzymskim i gladiatorach, zapewniających rozrywkę masom. Chociaż nie jest bezpośrednio powiązany z filmem Gladiator, Ridleya Scotta, to z pewnością data premiery nie jest przypadkowa. Przecież to właśnie w tym roku zobaczymy kontynuację wielkiego widowiska tego reżysera.

Those About to Die na nowym epickim zwiastunie

W produkcję Those About to Die zaangażowany jest Roland Emmerich, który osobiście wyreżyserował niektóre odcinki.