Gladiator 2 na pierwszych zdjęciach. Denzel Washington, Pedro Pascal i Paul Mescal na ujęciach z filmu

Twórcy postanowili jeszcze bardziej połączyć obie części serii pod postacią generała Marcusa Acaciusa, który szkolił się na młodszego oficera jeszcze pod dowództwem Maximusa, w którego wcielał się Russell Crowe. Rzecz jasna tej postaci nie było widać w pierwszym filmie, ale w taki sposób twórcy chcieli nawiązać do pierwszego Gladiatora.

Ten film ma tożsamość ukształtowaną przez Maximusa dziedzictwo. Nie miałoby to sensu. Acacius uczył się od najlepszych, więc oczywiście ten kodeks honorowy jest zakorzeniony w jego szkoleniu i życiu. Ale ostatecznie jest inną osobą. A to nie może zmienić tego, kim jest. Maximus to Maximus i tego nie da się powtórzyć. To po prostu sprawia, że ​​Acacius jest zdolny do różnych rzeczy – przyznał Pedro Pascal.