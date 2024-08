Serial Kulawe konie ze znakomitą rolą Gary’ego Oldmana na nowym zwiastunie. Apple TV+ przypomina o zbliżającej się premierze

Do udziału w tym serialu udało się pozyskać Gary’ego Oldmana, wcielającego się w główną rolę, Jacksona Lamba. Poza nim w obsadzie nowego sezonu zobaczymy również takich aktorów jak: Jack Lowden, Hugo Weaving, Joanna Scanlan, Ruth Bradley, Tom Brooke i James Callis.

Kulawe konie to specjalna sekcja MI5 i jest to miejsce zesłania dla agentów, którzy w jakiś sposób podpadli agencji i nie mogą normalnie pełnić swoich obowiązków. Jej szefem jest ekscentryczny człowiek, który jest jednak w stanie zmobilizować swoich podwładnych do aktywnych działań, ratujących reputację MI5 i losy kraju.

Premiera 4. sezonu Slow Horses w Apple TV Plus odbędzie się 4 września i wtedy pojawi się pierwszy odcinek. Kolejne będą dodawane w tygodniowych odstępach, w każdą środę do 9 października.