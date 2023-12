Co w nowym sezonie serialu Kulawe konie? Apple TV pokazało zwiastun czwartej serii

Kulawe konie to serial, w którym pierwsze skrzypce gra Gary Oldman. I z pewnością jest magnesem przyciągającym przed ekrany miliony widzów. Jednak sukces tego widowiska to na pewno nie tylko jego zasługa.

Przede wszystkim, scenariusz powstał na podstawie niezwykle popularnych książek Micka Herrona. Po drugie Apple TV od dawna nie ukrywa, że liczy na dłuższą żywotność tego serialu, a więc chyba możemy być spokojni o kontynuacje, zwłaszcza że poprzednie sezony zostały entuzjastycznie przyjęte przez widownię i streamer jest bardzo zadowolony z wyników oglądalności. I wreszcie po trzecie, Apple TV nie ma też w założeniu zarabiania na platformie streamingowej gigantycznych pieniędzy, bo „nie musi z tego żyć” i jest ona tylko eleganckim dodatkiem do portfolio usług i towarów.