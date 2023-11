Gary Oldman powraca do swojej roli w serialu Kulawe konie. Apple TV+ zaprezentowało zwiastun

Kulawe konie to jeden z najchętniej oglądanych seriali Apple TV+. Nic więc dziwnego, że streamer przygotował kolejny sezon tego widowiska, w którym główną rolę gra Gary Oldman.

Scenariusz serialu powstał na podstawie cyklu popularnych książek Micka Herrona. Centralną postacią jest młody agent MI5, któremu nie powodzi się najlepiej w agencji i dlatego zostaje przeniesiony do specjalnej sekcji, która nazywana jest przez wszystkich Kulawe konie. Jest to miejsce zesłania dla agentów, którzy w jakiś sposób podpadli agencji i nie mogą normalnie swoich obowiązków. Jej szefem jest ekscentryczny człowiek, który jest jednak w stanie zmobilizować swoich podwładnych do aktywnych działań, ratujących reputację MI5 i losy kraju.

Gary Oldman w trzecim sezonie serialu Kulawe konie

W trzecim sezonie zobaczymy jak łącznik ze Stambułu zagrozi reputacji MI5 i przyszłości Kulawych koni. Grupa wyrzutków zostanie wciągnięta w spisek, który doprowadzi do bardzo groźnej sytuacji.