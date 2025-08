Serial Harry Potter jednak potrwa dłużej. Plotki nie okazały się prawdziwe

W lipcu oficjalnie ruszyły prace na planie Harry’ego Pottera, a do sieci trafiło wiele nowych zdjęć, w tym tytułowego bohatera. Chociaż wiadomo, że każdy sezon serialu będzie odpowiadał jednej książce, to do tej pory nie było wiadomo, ile każdy sezon będzie liczył odcinków. Niedawno zaczęła krążyć plotka, że pierwszy sezon miałby mieć tylko sześć odcinków, co w najlepszym razie oznaczałoby zaledwie sześć godzin materiały na ekranizację Kamienia Filozoficznego. Sytuację wyjaśnił Adriano Goldman, znany operator zdjęć i laureat Emmy za The Crown, a także autor zdjęć do Andora, który pełni rolę głównego autora zdjęć w serialu Harry Potter. Jak potwierdził w rozmowie z magazynem Forbes, pierwszy sezon będzie liczył osiem odcinków, z czego Goldman odpowiada za zdjęcia do czterech z nich, w tym do odcinka otwierającego i finałowego.

Harry Potter – pierwszy sezon będzie liczył 8 odcinków