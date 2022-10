Serial Fallout na pierwszym zdjęciu. Poznajcie mieszkańców Krypty 33

Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie z serialowej wersji Fallouta.

W ostatnich miesiącach mogliśmy zobaczyć kilka porcji zdjęć z planu serialu Fallouta od Amazona. Okres zdjęciowy jeszcze się nie zakończył, ale najwyraźniej platforma szykuje pierwszą zapowiedź serialu. Amazon oficjalnie udostępnił zdjęcie z Fallouta, na którym możemy zobaczyć wejście do Krypty 33, wraz z trzema ich mieszkańcami, tajemniczą postacią, która najwyraźniej otworzyła wrota do krypty i jednym zagadkowym trupem przed samy wejściem. Kadr jest kiepskiej jakości, ale mimo to widać, że twórcy zadbają o wierność z oryginalną serią gier, skupiając uwagę na strojach, czy samej krypcie. Zdjęcie zobaczycie poniżej.