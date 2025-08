Seria The Guild powraca. Pierwszy zwiastun z fragmentami rozgrywki nowej odsłony

Podobnie jak w poprzednich odsłonach serii, również w The Guild: Europa 1410 pokierujemy losem bohatera, którego ścieżkę kariery będziemy mogli dowolnie wybrać. To od nas zależy, czy zostanie żołnierzem, myśliwym, cieślą, a może parszywym złodziejem. Nie zabraknie również mechanik związanych ze ślubami, zawieraniem sojuszy oraz wychowywaniem swoich potomków. Istotny także będzie aspekt strategiczny, który pozwoli na rozwój naszej osady. Poniższy zwiastun prezentuje wszystkie te mechaniki, pokazując fragmenty rozgrywki, jak również wyreżyserowane sceny z udziałem aktorów.

Po kiepskim debiucie The Guild 3 we wczesnym dostępie i nieco bardziej udanej, ale wciąż trapiącej wieloma bolączkami premierze pełnej wersji w 2022 roku, wydawało się, że THQ Nordic będzie chciało dać odpocząć tej serii, będącej hybrydą strategii i RPG-a. Wielką niespodzianką podczas pokazu wydawcy okazała się zapowiedź The Guild: Europa 1410, która powraca do średniowiecznych czasów.

Za grę odpowiada studio Ashborne Games, znane z docenionej strategii Last Train Home, osadzonej w czasach I wojny światowej. Produkcja odniosła niemały sukces, więc nie dziwi, że THQ Nordic wyznaczyło właśnie to studio, aby uratowało serię The Guild.