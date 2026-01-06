Nie możecie się doczekać Dragon Quest VII Reimagined? Demo zadebiutuje już w tym tygodniu

Dragon Quest VII uchodzi za jedną z najdłuższych i najbardziej narracyjnych odsłon serii, stawiającą na melancholijny klimat, powolne odkrywanie świata i konsekwencje działań gracza rozciągnięte na całe epoki czasu. W tym roku otrzymamy odświeżoną wersję gry o podtytule Reimagined, jednak zanim to nastąpi, będziemy mogli sprawdzić tę produkcję dzięki wersji demonstracyjnej. Co ważne, postępy zapisane w demie będzie można przenieść do pełnej wersji gry. Dodatkowo wszyscy gracze, którzy ukończą demo, otrzymają w pełnej wersji specjalny strój “Day Off Dress” dla postaci Maribel.

Dragon Quest VII Reimagined z wersją demo

Dragon Quest VII Reimagined to odświeżona wersja klasycznej gry jRPG, pierwotnie wydanej w 2000 roku na PlayStation. Gra opowiada historię młodego bohatera mieszkającego w pozornie pustym świecie, który jak się z czasem okazuje utracił większość swoich lądów. Podczas eksploracji starożytnych ruin gracz odkrywa tajemnicze kamienne tablice, które pozwalają cofać się w czasie do utraconych krain. Każda z nich boryka się z własnymi problemami: konfliktami, klątwami, tyranią lub zagrożeniami nadprzyrodzonymi. Rozwiązując je w przeszłości, gracz przywraca te regiony do teraźniejszości, stopniowo odbudowując świat.