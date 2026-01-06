Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie możecie się doczekać Dragon Quest VII Reimagined? Demo zadebiutuje już w tym tygodniu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/06 14:00
0
0

Jeszcze w tym tygodniu będziemy mogli zobaczyć jak sprawdza się Dragon Quest VII Reimagined, dzięki wersji demonstracyjnej.

Dragon Quest VII uchodzi za jedną z najdłuższych i najbardziej narracyjnych odsłon serii, stawiającą na melancholijny klimat, powolne odkrywanie świata i konsekwencje działań gracza rozciągnięte na całe epoki czasu. W tym roku otrzymamy odświeżoną wersję gry o podtytule Reimagined, jednak zanim to nastąpi, będziemy mogli sprawdzić tę produkcję dzięki wersji demonstracyjnej. Co ważne, postępy zapisane w demie będzie można przenieść do pełnej wersji gry. Dodatkowo wszyscy gracze, którzy ukończą demo, otrzymają w pełnej wersji specjalny strój “Day Off Dress” dla postaci Maribel.

Dragon Quest VII Reimagined
Dragon Quest VII Reimagined

Dragon Quest VII Reimagined z wersją demo

Dragon Quest VII Reimagined to odświeżona wersja klasycznej gry jRPG, pierwotnie wydanej w 2000 roku na PlayStation. Gra opowiada historię młodego bohatera mieszkającego w pozornie pustym świecie, który jak się z czasem okazuje utracił większość swoich lądów. Podczas eksploracji starożytnych ruin gracz odkrywa tajemnicze kamienne tablice, które pozwalają cofać się w czasie do utraconych krain. Każda z nich boryka się z własnymi problemami: konfliktami, klątwami, tyranią lub zagrożeniami nadprzyrodzonymi. Rozwiązując je w przeszłości, gracz przywraca te regiony do teraźniejszości, stopniowo odbudowując świat.

GramTV przedstawia:

Gra koncentruje się na epizodycznej, ale spójnej narracji, w której każda kraina ma własną historię, klasycznych turowych walkach, rozbudowanym systemie profesji, pozwalającym zmieniać klasy postaci i uczyć się nowych umiejętności oraz na silnym nacisku na eksplorację, dialogi i długą przygodę fabularną. W wersji Reimagined tytuł zaoferuje nową oprawę graficzną, usprawnienia jakości życia, zmodernizowany interfejs oraz dostosowanie do współczesnych platform.

Wersja demonstracyjna gry zostanie udostępniona na wszystkich platformach już 7 stycznia 2026 roku. Pełna wersja Dragon Quest VII Reimagined zadebiutuje 5 lutego 2026 roku na całym świecie. Gra trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch oraz PC (Steam i Microsoft Store).

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/01/dragon-quest-vii-reimagined-demo-launches-january-7

Tagi:

News
demo
RPG
wersja demo
wersja demonstracyjna
fantasy
jRPG
Dragon Quest VIII
Dragon Quest
turowe
gra fabularna
turowy system walki
Dragon Quest VII Reimagined
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112