Kolejna część Final Fantasy VII na ostatniej prostej. Twórcy szykują nowe informacje i odnoszą się do krytyki Rebirth

Mikołaj Berlik
2026/01/09 18:00
Finał trylogii Final Fantasy VII zbliża się wielkimi krokami.

Reżyser serii, Naoki Hamaguchi, potwierdził w nowym wywiadzie, że zespół deweloperski przygotowuje się do ujawnienia kolejnych szczegółów dotyczących trzeciej, zamykającej sagę części remake’a. Choć nie padła jeszcze konkretna data prezentacji, określenie „już wkrótce” rozbudziło oczekiwania fanów na pokaz zaplanowany na nadchodzące miesiące 2026 roku. Według Hamaguchiego produkcja przebiega zgodnie z planem, a priorytetem zespołu jest godne domknięcie wieloletniej historii.

Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII – minigry i wnioski z Rebirth

Jednym z najczęściej krytykowanych elementów Final Fantasy VII Rebirth była ogromna liczba minigier. Hamaguchi stanął w ich obronie, podkreślając, że stanowią one ważny element urozmaicający rozgrywkę i pozwalają graczom odpocząć od głównych systemów walki. Jednocześnie przyznał, że część opinii dotyczących tempa gry i frustracji była uzasadniona.

Twórcy wyciągnęli z tego wnioski. W trzeciej części zespół ma znacznie ostrożniej balansować liczbę, trudność oraz moment wprowadzania aktywności pobocznych, tak aby nie odciągały one uwagi od głównego wątku fabularnego.

Hamaguchi zwrócił również uwagę na znaczenie zaufania fanów. Przy projekcie o tak dużym ciężarze historycznym nie ma miejsca na zmiany losów bohaterów bez solidnego uzasadnienia. Każda nowość w finale trylogii ma wynikać z potrzeby rozwinięcia pomysłów, których oryginał z 1997 roku nie mógł w pełni zrealizować ze względu na ograniczenia technologiczne. Ostatnia część ma więc pozostać wierna duchowi pierwowzoru, jednocześnie oferując bardziej rozbudowane doświadczenie.

Mikołaj Berlik
Komentarze
3
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 18:21
naked_snake_27 napisał:

Akurat mini gry to był dla mnie najmniejszy problem... Rozciągnięty na siłę wątek główny, wplecenie alternatywnych linii czasowych również nie pomoga opowadaniej historii. 

Linie czasowe nie są złe, tylko trzeba umieć taki wątek umiejętnie opowiedzieć. Tutaj tego zabrakło.

naked_snake_27
Gramowicz
Dzisiaj 18:16

Akurat mini gry to był dla mnie najmniejszy problem... Rozciągnięty na siłę wątek główny, wplecenie alternatywnych linii czasowych również nie pomoga opowadaniej historii. 

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 18:10

Mnie ilość minigierek zniechęciła do kupna części trzeciej, szczególnie, że ostatniej lokacji po prostu nie zrobili i sprawiało wrażenie, że po prostu zabrakło im czasu. Skoro tak mają postawione priorytety....




