Kolejna część Final Fantasy VII na ostatniej prostej. Twórcy szykują nowe informacje i odnoszą się do krytyki Rebirth

Reżyser serii, Naoki Hamaguchi, potwierdził w nowym wywiadzie, że zespół deweloperski przygotowuje się do ujawnienia kolejnych szczegółów dotyczących trzeciej, zamykającej sagę części remake’a. Choć nie padła jeszcze konkretna data prezentacji, określenie „już wkrótce” rozbudziło oczekiwania fanów na pokaz zaplanowany na nadchodzące miesiące 2026 roku. Według Hamaguchiego produkcja przebiega zgodnie z planem, a priorytetem zespołu jest godne domknięcie wieloletniej historii.

Final Fantasy VII – minigry i wnioski z Rebirth

Jednym z najczęściej krytykowanych elementów Final Fantasy VII Rebirth była ogromna liczba minigier. Hamaguchi stanął w ich obronie, podkreślając, że stanowią one ważny element urozmaicający rozgrywkę i pozwalają graczom odpocząć od głównych systemów walki. Jednocześnie przyznał, że część opinii dotyczących tempa gry i frustracji była uzasadniona.

